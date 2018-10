Med afslutningen på den syvende 'Klovn'-sæson er det store spørgsmål: Kommer der mere?

Efter ni års pause vendte Casper Christensen og Frank Hvam i august tilbage med en ny sæson af den populære tv-serie, hvor cirka en halv million danskere har fulgt med hver mandag

Da B.T. mandag formiddag fangede Casper Christensen hurtigt over telefonen, kunne han desværre ikke give et konkret svar om 'Klovn's fremtid.

»Jeg ved ikke, om der kommer en ny sæson. Vi synes, det er skidesjovt at lave, og har altid lyst til at lave mere. Men Frank skal på standup-tour (med Mick Øgendahl fra slutningen af januar, red.), og jeg har nogle projekter i USA, så det bliver ikke foreløbigt.«

Casper og Frank med B.S. i sidste afsnit af sæson syv.

For nylig lagde filmsitet Filmz.dk mærke til, at Casper Christensen og Frank Hvam havde fået 200.000 kroner i udviklingsstøtte til en tredje 'Klovn'-film med arbejdstitlen 'Happyland'.

Til det forklarer Casper Christensen:

»Vi har en idé til, hvad filmen skal handle om, og så sidder der nogle mennesker lige nu og regner på, hvad det vil koste at lave. Så det er ikke mere konkret, end at det er i udviklingsfasen. Frank og jeg ser slet ikke hinanden lige nu, fordi jeg er I Norge og lave en tv-serie, og han som sagt er i gang med sit kommende show.«

Siden den første 'Klovn'-film i 2010 har det været på tale, at der skulle laves en amerikansk udgave. Den blev købt af Warner Brothers og lå stille i halvandet år, hvorefter Sascha Baron Cohen købte den med Matthew McConaughey i rollen som Casper.

Frank Hvam og Mick Øgendahl tager på turné sammen i 2019.

Der er imidlertid ikke kommet nogen film ud endnu, og Casper Christensen tilføjer, at der heller ikke på den front er noget nyt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TV2, om de vil lave mere 'Klovn'. Tv-cheferne er dog taget på efterårsferie, så igennem deres kommunikationsafdeling skriver kanalchef Lotte Lindegaard i en sms:

'Vi har været utrolig glade for 'Klovn's debut på TV2's hovedkanal. Ud over den seertilslutning, som serien har haft mandag aften, ser 'Klovn' ud til at slå alle tidligere streamingrekorder på TV2 Play. Samlet set er vi mere end tilfredse og synes, at Casper og Frank i den voksne udgave klæder TV2's hovedkanal.«

Hun tilføjer:

'På nuværende tidspunkt er det for tidligt at melde ud om, hvorvidt 'Klovn' fortsætter med endnu en sæson på hovedkanalen.'