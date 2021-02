»Han er så cool og berømt, at han i årevis gjorde mig virkelig nervøs.«

Sådan introducerer Cecilie Frøkjær sin gæst i andet afsnit af 'Deja-vu med Frøkjær'. Manden, der igennem mere end to årtier har kunnet hyle den erfarne værtinde ud af den, er ingen ringere end komiker Casper Christensen.

Første gang, de sad ansigt til ansigt i et interview, var i 1996.

Dengang stormede komikeren frem med 'Tæskeholdet', og hans selvsikkerhed var lidt af en mundfuld for Cecilie Frøkjær, der skulle have ham og resten af holdet i morgen-tv.

Casper Christensen i 'Deja-vu med Frøkjær'- Foto: Jesper Grønnemark/TV 2

I dag, 25 år senere, spørger Cecilie Frøkjær ham, om han selv var bevidst om den selvsikkerhed og flabethed, som hun oplevede.

»Jeg skal ind og styre hele det her. Også dit job og kamerafolkenes. Det var det, jeg gik igennem. Og det er en voldsom kraft at komme ind i et lokale med. Der skal også noget selvsikkerhed til. Og noget storhedsvanvid,« forklarer han.

I 'Deja-vu med Frøkjær' gennemgår værtinden og den i dag 50-årige komiker deres mange møder gennem tiden.

De taler om de stolte øjeblikke – og de mindre stolte. Og de taler om den udvikling, Casper Christensen i årenes løb har været igennem.

I andet afsnit af 'Deja Vu med Frøkjær' har vært Cecilie Frøkjær inviteret Annette Heick og Casper Christensen i studiet. Foto: Jesper Grønnemark/TV 2

En udvikling, der har involveret et hav af projekter som 'Casper og Mandrilaftalen', 'Klovn' – både som serie og film – og senest en bog om sit livsforløb, der er mundet ud i en mere reflekteret tilgang til livet.

»Jeg gør mit bedste for at huske på, hvem jeg selv er, og hvordan de mennesker, der møder mig, har det, når de skal møde mig. Som du selv sagde, kunne du godt være intimideret og nervøs, når du skulle møde mig. Det er jo klart. Jeg er ret kendt. Jeg er rigtig kendt faktisk. Og jeg er rigtig kendt for at være en skiderik og fræk og sådan noget,« siger han til Cecilie Frøkjær og fortsætter:

»Så der er mange mennesker, der måske kan synes, at de skal over første to-tre sætninger, før de kan slappe af. Og det har jeg fuld forståelse for. Og så er der nogle mennesker, der synes, jeg er en idiot, og nogle, der er fuldstændig ligeglade. Så jeg prøver at balancere det lidt mere.«

Netop den balance går efter alt at dømme op i en højere helhed i 'Deja-vu med Frøkjær'. I hvert fald runder Cecilie Frøkjær af med at takke for snakken – som har været ulig nogen anden, hun nogensinde har haft med ham.

'Deja-vu' kan ses på TV 2 Charlie mandag aften og allerede nu på TV 2 Play.