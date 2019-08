Casper Christensen går i gang med indspilningerne til den sidste 'Klovn'-film tirsdag i denne uge, og samtidig venter han på at blive far for fjerde gang.

»Min kone er det sejeste menneske, jeg kender. Hun siger bare 'kør',« fortæller stjernen til B.T.

Han forklarer, at det eneste, som stresser en smule for tiden, er, at han og konen, Isabel Christensen, venter et barn mere, mens han også kan se frem til en periode med 10 timer lange arbejdsdage på filmsettet.

»Der er tre mennesker, som har lavet en speciel ordning til mig med et tidsskema over, hvornår jeg skal være på settet, og hvornår der er scener uden mig, som kan filmes,« forklarer han.

Den 50-årige Casper Christensens navn dukker op i forbindelse med en masse ting i øjeblikket. Blandt andet kan man se serien 'Undskyld Norge' på Viaplay fra 26. august. Den er beregnet til det norske publikum, men bliver vist både i Sverige og Danmark, fortæller Christensen.

»Den er jo med norske kendisser, og den er tiltænkt det norske publikum, men det kan da godt være, at danskerne vil synes, den er sjov,« siger Christensen.

Han slår desuden fast, at han ikke går og spekulerer på, om det bliver en succes, når han har lavet noget.

»Nej, nej, nej, det gør jeg faktisk aldrig. Jeg kan jo hverken gøre fra eller til, så det tænker jeg ikke på,« afslører han ærligt og siger, at han knap har skænket den norske serie en tanke, siden den blev indspillet sidste efterår.

Desuden er 'Klovn'-stjernen også medinvestor i firmaet Simple Feast, som han eksempelvis var på Folkemødet med i starten af sommeren, men heller ikke det går han og bekymrer sig om. Den næste tid handler om et nyt barn og en ny film.

»Vi har jo også forberedt os, som man gør, og vi har venner og familie, der kan hjælpe. Der er andre end mig, som har klaret det her tidligere, så det skal jeg også nok.«

Han siger dog, at det er lidt ærgerligt, at hans kones termin og indspilningen af 'Klovn the Final' falder sammen. Planlægningen af filmen er lavet et år i forvejen, og graviditeten er ikke noget, man sådan kan planlægge helt nøjagtigt, siger han og fortæller, at han dog får en meget kort udgave af en barsel.

'Jeg er så heldig, at jeg får 24 timers barsel efter fødslen,« siger Christensen og griner lidt.

Indspilningen af 'Klovn the Final' er sat til at tage ca. seks uger, og Casper Christensen fortæller, at han får fri i weekenderne og om aftenerne, så på den måde kommer det til at minde om et ganske almindeligt arbejde, siger han.

Christensen afslørede ikke den præcise dato for, hvornår terminen er, men fortæller, at den ligger i de seks uger, han skal indspille 'Klovn'-filmen.

Komikeren og konen, Isabel Christensen, blev gift i 2014 og har sammen sønnen Cooper, der fyldte to år i januar. Casper Christensen har desuden børnene Cajsa og Marvin på henholdsvis 21 og 19 år fra ægteskabet med Anette Toftgård.

15. marts offentliggjorde parret den gode nyhed om, at de venter familieforøgelsen. Det skete på Instagram, hvor de modtog en masse lykønskninger fra kendte og ukendte.