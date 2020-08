Casper Balo og Emilie Hoffmann deltog begge i den seneste sæson af ‘Paradise Hotel’, dog forskudt af hinanden.

De mødte derfor først hinanden i lufthavnen efter opholdet, men derefter tog det fart. Emilie flyttede faktisk hele vejen til Aarhus fra fyn for at bo sammen med sin nye kæreste.

Desværre holdt kærligheden ikke længe, og Emilie indrømmede, at hun savnede single-tilværelsen.

»Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er færdig med at bo for mig selv. Der er selvfølgelig flere aspekter i det. Det er sgu altid lidt kompliceret i et forhold, og det er svært at uddybe alle ting,« fortalte Emilie den 19. maj.

Over for Realityportalen var Casper af få ord.

»Jeg er sgu bare ked af det.«

Savner ikke Emilie

I dag er Casper Balo klar til at åbne mere op om bruddet.

'Det er et emne, jeg aldrig går ind på, da det var et kæmpe nederlag for mig,' skriver paradisoen i en Instagramstory, da en følger spørger ind til Emilie.

Parret taler ikke sammen i dag, og det passer Casper fint. Da han bliver spurgt, om han savner ekskæresten, er svaret ikke til at tage fejl af.

'Hånden på hjertet, nej,' skriver han og forklarer:

'Trods det var et nederlag, at det ikke lykkedes, så tror jeg, at vi er bedre tjent uden hinanden.'

'Vi snakker ikke sammen, men håber, alt går som smurt for hende,' afslutter paradisoen.

