Fredag aften blev det afjort.

Det blev en sejr til Caspar og Malene i dette års udgave af 'Vild med dans'.

Og de var bestemt glade, da det endelig stod klart, at det var dem, der løb med sejren.

»Er det stadig rigtigt?,« lød det vantro fra en glad Caspar, der nu kan kalde sig vinder af 'Vild med dans'.

Det blev til en tredjeplads til Natasha og Thomas, mens Asta og Daniel kom på en andenplads.

Danserne har stået fredag efter fredag på gulvet og givet den alt, hvad de havde.

Og det har bestemt været en god oplevelse for de tre finalefinalister.

»Jeg er så stolt over at stå her i aften. Det har været en fantastisk aften,« fortalte Caspar Philippson lige før vinderne blev udråbt.

»Jeg havde lovet mig selv, at jeg ikke ville sige, at det var en rejse, men det var det virkelig,« lød det grinende fra Natasha Brock.

Også Daniel Wagner fortalte, at han tog en masse gode minder med fra tiden med dansen.

Det var sidste års vinder, Jimilian, der overrakte prisen til det glade vinderpar.