En stor fejl hos DR har betydet, at Carsten fra det populære program 'Gift ved første blik' har fået lækket personlige oplysninger.

»Jeg modtog sms'er og messenger-beskeder fra 3-4 seere, der undrede sig over, hvorfor min oplysninger indgik i programmet. Jeg blev noget overrasket,« siger Carsten til B.T.

I programmet kunne man kort se blandt andet cpr-nummer og mailadresse på Carsten. Programmet lå på dr.dk med fejlen fra klokken 20 om aftenen til næste formiddag.

»Jeg har haft kontakt med min bank, kommunen og borger.dk for, at de skal være ekstra opmærksom på, at det ikke bliver misbrugt,« siger Carsten.

Carsten sagde ja til rullende kamera til at blive gift med Eva. Men i syvende og næstsidste afsnit af 'Gift ved første blik' måtte de to skilles. Vis mere Carsten sagde ja til rullende kamera til at blive gift med Eva. Men i syvende og næstsidste afsnit af 'Gift ved første blik' måtte de to skilles.

Lækket af de personlige oplysninger har ikke haft andre konsekvenser end besværet, som Carsten har haft. Dog ærgrer det ham.

»Under hele programmet har der kørt en hetz mod mig som person. Under det seneste afsnit synes jeg endelig, at det blev klippet sobert. Og så sker der her,« siger Carsten og fortsætter:

»Det har været rigtig træls. Det vil ingen ende tage.«

Han mener, at ansvaret er placeret to steder.

»Det er ikke godt nok, at sådan noget sker. Både Snowman (produktionsselskabet bag programmet, red.) og DR har været inde over programmet, inden det blev sendt,« siger Carsten.

Carsten har efter lækket kontaktet sin advokat og afventer nu svar, hvorvidt der sker mere i sagen.

»Jeg har kontaktet min advokat og afventer hans svar på, hvordan jeg skal forholde mig i sagen,« siger Carsten.

DR er i kontakt med Carsten dagligt i øjeblikket omkring episoden, fortæller redaktør på programmet Sofia Fromberg.

»Jeg har selvfølgelig også beklaget med hele mit hjerte overfor ham,« siger Sofia Fromberg og fortsætter:

»Der er kun en ting at sige, og det er, at det bare ikke måtte ske. Det (cpr-nummeret, red.) stod i et sekund, og man kunne ikke se det med det blotte øje. Men det er dybt beklageligt.«

Sidste afsnit af 'Gift ved første blik' bliver sendt onsdag klokken 20.