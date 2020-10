Kan det virkelig passe, at to af deltagerne er blevet kærester i 'Den store bagedyst'?

Det spørgsmål har 19-årige Caroline Rigelsen og 21-årige Emil Ussing fået, efter at de for et par uger siden med et kys i det populære DR-program afslørede, at de fandt sammen under optagelserne i foråret.

»Det er ret sjovt. Der er nogen, der tror, DR har fundet på det. Ingen har sagt det direkte til mig, men jeg har for eksempel hørt, at Max (en anden deltager i 'Den store bagedyst', red.) har en kollega, der tror, at det er fake news. At det bare er et mediestunt,« fortæller Caroline Rigelsen til B.T.

Heldigvis har det unge par derudover kun fået positive reaktioner fra seerne, der sender dem lykønskninger og skriver, at de hepper på dem.

Emil og Caroline. Vis mere Emil og Caroline.

»Vi var lidt nervøse for, hvordan seerne ville modtage det, men folk har heldigvis kun været skidesøde. De er nysgerrige, men på en ordentlig måde,« fortæller Emil Ussing.

»Der er især mange teenagepiger, der skriver til mig, at de hepper på mig – og så også Emil. Det er især på Instagram, at de skriver ting som 'jeg er kæmpe fan' og 'jeg hepper på dig',« fortæller Caroline.

I ugens afsnit af 'Den store bagedyst' kom Caroline og Emils nye parforhold hurtigt på prøve, da de i mesterværksrunden skulle bage en romantisk valentinskage og dedikere den til en særlig person.

Hvor de andre deltagere dedikerede deres kage til folk hjemmefra, dedikerede Caroline og Emil selvfølgelig deres kager til hinanden, og de indrømmer, at det var ekstra nervepirrende at have den særlige person lige ved siden af i studiet.

Emil fra 'Den store bagedyst'. Vis mere Emil fra 'Den store bagedyst'.

»Jeg ville jo rigtig gerne have, at min kage lykkedes,« fortæller Caroline om sin kage, hvor hun på toppen havde tegnet sig selv ved siden af Emil.

»Da jeg øvede mig derhjemme, lignede vi to gamle mennesker. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan man tegner på fondant. Nu endte vi så med at ligne to søde tegneseriefigurer,« tilføjer hun.

Og det var et hit hos Emil.

»Min hobby er jo at tegne, så det var så fedt, at hun havde valgt at bruge det. Det blev pludselig meget personligt. Man kunne se, det var til mig. Det var faktisk meget rørende, synes jeg.«

Til gengæld var han ikke tilfreds med sin egen valentinskage.

»Jeg følte, at den endte under niveau, men det var jo heldigvis historien bag, der var det vigtigste, og den forstod hun.«