Den kommende sæson af Netflix-hittet 'Tiger King' skal være uden Carole Baskin.

I hvert fald hvis det står til Carole Baskin selv. For den 60-årige katteelsker vil ikke være med i den kommende sæson af 'Tiger King'. Det skriver New York Post.

I traileren til den kommende sæson ser man nemlig flere gange optagelser eller billeder af Carole Baskin, og dem vil hun have fjernet. For hun har efter eget udsagn aldrig sagt ja til at medvirke i den nye sæson af den succesfulde Netflix-serie. Derfor vil hun nu sagsøge Netflix.

»Jeg sagde til producerne, at de bare skulle slette mit nummer,« sagde hun til Page Six tilbage i maj.

Skal du se den kommende sæson af 'Tiger King'?

I den første sæson af 'Tiger King' er der meget fokus på, at Don Lewis, Carole Baskins mand, har været forsvundet siden 1997.

Det fik seriens store hovedperson Joe Exotic og hans slæng til at konspirere, om hun slog sin mand ihjel og fodrede hans ligrester til tigerne, hvilket fik mange seere til at tro på konspirationen.

»De sagde til medierne, at jeg slog min mand ihjel og fodrede tigerne med ligresterne, og det virkede for dem. Men det er slet ikke sandheden, hvis man bare sætter sig lidt ind i tingene,« siger Carole Baskin til New York Post.

Om hun bliver klippet helt ud af serien, må tiden vise, men vi skal ikke vente længe, for den nye sæson har premiere allerede den 17. november.