»Simon Spies ville have klaret den her situation fremragende,« lyder det fra Simon Spies' tidligere ven og informationschef Carl Bjerredahl.

Den 74-årige journalist har i denne uge været i mediernes søgelys ovenpå sin medvirken i DR's dokumentar 'Spies og morgenbolledamerne'.

Hans kone har ikke været glad for de mange spørgsmål fra veninderne, men selv fortryder han kun få ting.

B.T. fik fredag eftermiddag Carl Bjerredahl i telefonen.

Du har været meget i vælten den sidste uges tid. Hvordan har du det egentlig?

»Jeg undrer mig stadig over, at en 50 år gammel nyhed kan vække sådan en furore. Det har jo været vendt og drejet flere gange tidligere, men nu er vi i MeToo-tider, og så er der blevet en frygtelig ballade. Det burde jeg måske have vidst - og jeg har forstået, at jeg åbenbart er svært upopulær på diverse sociale medier.«

Du har ikke været inde og se, hvad folk skriver om dig?

»Nej, det har jeg ikke lyst til, hvis det bare er ballade og bøvl og ubehageligheder.«

Hvad med ude i virkeligheden? Har du fået nogen reaktioner der?

»Kun positive. Dem jeg ser er folk, der kender mig godt, og som ved, at jeg ikke forsvarer overgreb og al den slags ubehageligheder. Slet slet ikke. Men det er blevet overfortolket, som om jeg synes, man skal forsvare Simons mørke side. Jeg vil gerne forsvare Simon Spies, som var en god ven, og som gjorde meget både for mig og nationen, men han havde altså også en mørk side.«

Du bliver hele tiden spurgt, om du fortryder dine udtalelser i dokumentaren. Er du begyndt at fortryde noget?

»Nej, jeg fortryder ikke noget. I dokumentaren blev jeg måske interviewet i 10 timer, og når man så skal klippe, det jeg siger, ned til få minutter, så må der jo nødvendigvis blive nogle afbrudte sætninger her og der. Hvis jeg fx bliver citeret for, at det er okay med et par lussinger, hvis man får 10.000 kroner, så er det jo et led, i at hvis man vel og mærke går til en professionel og laver en handelsaftale. Det er jo ikke små piger, der er tale om, slet ikke. Men det kunne nemt opfattes på den måde.«

Så du fortryder ikke, at du sagde, det var okay med et par lussinger, hvis man fik 10.000 kroner?

»Nej, jeg mener stadig – enhver kan jo gå på et bordel og købe, hvad de vil. Det sker masser af gange hver dag i hele verden.«

Men det er jo sådan nogle udtalelser, som folk bliver provokeret af. Hvad tænker du om det?

»Det forstår jeg ikke. Hvis det bliver opfattet som om, at jeg mener, at man skal have lov til at stikke folk nogen på hovedet, bare man betaler for det – så er det selvfølgelig forfærdeligt, for det har jeg aldrig ment. Måske er der nogen, der opfatter det sådan, og så er det yderst beklageligt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det.«

Spies' tidligere informationschef Carl Bjerredahl har været i en sand mediestorm efter sin medvirken i dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'. Vis mere Spies' tidligere informationschef Carl Bjerredahl har været i en sand mediestorm efter sin medvirken i dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne'.

Der er ikke nogle af de andre ting, du siger i dokumentaren, som du fortryder i dag?

»Det kommer an på, hvad du tænker på.«

Fx 'et lille blåt mærke er vel okay for 10.000 kroner'?

»Ja, til en prostitueret. Det er jo et forretningsanliggende mellem kunden og den prostituerede. Hun kan jo bare sige nej tak, hvis hun ikke er interesseret i den form for handel.«

Hvad med der, hvor du siger, 'ingen i Danmark kan hidse sig op over, at en pige får nogle lussinger'?

»Ja, igen hvis det er en prostitueret.«

Tænker du alligevel ikke, at der er noget forkert i at være voldelig over for en prostitueret?

»Jo, det er det da, men det har jo eksisteret siden tidernes morgen. Det er måske ikke særlig sympatisk, men sådan er det. Jeg kunne heller ikke drømme om at gøre det selv, men jeg var vidne til, at Simon Spies har gjort det nogle gange. Og han har jo ikke gjort noget ulovligt, og der er heller ikke nogen, der har meldt ham for noget som helst.«

'Det beklager jeg' Du siger i dokumentaren, at 'i 1970erne var ingen piger på 15 jomfru'. Det er noget af en udmelding? »Ja, det er selvfølgelig helt ude af proportioner. Det var de piger, der kom i Spies-huset, der ikke var jomfruer. Jeg mener ikke, Simon var sammen med en jomfru, ellers havde han været typen, der gik og pralede med det.« »Husk på at 70'erne var løsslupne. Pornografien var lige blevet frigtivet, p-pillen var kommet og alt var blevet frit. Men man skal selvfølgelg ikke skære alle kvinder over en kam. Så det beklager jeg.«

Har du egentlig set dokumentaren?

»Ja.«

Hvad tænkte du, da du så hvad de havde taget med af dig?

»Jeg var ikke klar over, at der ville blive sådan en ballade. Jeg kunne vitterligt ikke se, at det var så forfærdeligt. For det var sgu sådan i 70'erne.«

Har du overvejet, om ikke bare, du skulle have holdt din mund?

»Jo, i bagklogskabens lys havde mit liv været meget nemmere, hvis jeg bare havde sagt, at jeg ikke har en skid med det at gøre. Men hver gang, der har været noget om Simon Spies, har jeg jo været med. Og jeg havde 16 pragtfulde år i Spies-koncernen. Jeg kan kun sige godt om min tid og kender en masse af pigerne fra dengang, som i dag er lykkeligt gift og har fået gode uddannelser, og som har meget at takke Simon Spies for. Men de står jo ikke frem. De eneste vi hører om, er nogle stykker, det er gået ad helvede til for.«

Men er det ikke også forfærdeligt, at det er gået dårligt for dem?

»Jo! Men fx hende Heidi, det hele handler om. Hun var sund og rask, da hun forlod Spies. Det var først syv år efter, at en alfons havde sørget for, at hun som prostitueret var blevet narkoman og fået aids. Det var ham, man skulle have lavet en historie om.«

Hvordan har din familie reageret på det hele?

»Min kone synes ikke, det er sjovt, fordi hendes veninder også spørger, 'har han virkelig sagt sådan', og 'mener han dit og dat'? Det synes hun ikke er særlig morsomt, men man må jo bare se i øjnene, at sådan en mediestorm er glemt om et par uger.«

Men din kone må altså høre for det lige nu?

»Ikke sådan at det er et problem. Hun spurgte mig bare, om 'har du sagt sådan og sådan? Og så har jeg forklaret, hvor de har cuttet i mine sætninger. Det forstår hun udmærket. Det er ikke noget problem hjemme hos os.«

Du har et firma, der arrangerer krydstogter. Har det haft nogle konsekvenser for dit arbejde?

»Slet ikke. Hvad skulle det være?«

Det kunne jo være, at der var nogen, der ikke syntes, det var så fedt, at du har været så meget i medierne på den her måde?

»Njaaa det ved jeg ikke. Det har jeg ikke mærket noget til. Jeg kan umuligt kende nogen fornuftige mennesker, der ændrer synspunkt om mig, fordi jeg bliver citeret for noget i tv. Og dem der ikke kender mig. Det kan jeg ikke gøre noget ved.«

DR's dokumentarserie 'Spies og morgenbolledamerne' er en af ugens mest omtalte historier. Foto: DR Vis mere DR's dokumentarserie 'Spies og morgenbolledamerne' er en af ugens mest omtalte historier. Foto: DR

Simon Spies' slogan var jo også 'dårlig omtale er bedre end ingen omtale'?

»Ja, han ville have klaret den her situation fremragende. Hvis han havde været i live, havde han bare affærdiget det med et 'ja ja, jeg kan godt lide en lille pige i ny og næ'.«

Hvad har gjort mest indtryk den sidste uges tid?

»Det er stadig, at en gammel historie pludselig kan få så voldsom en reaktion, når der har været lavet så meget omkring ham siden da.«

Og der er ikke nogle af dine egne udtalelser, som du har fortrudt?

»Jeg skulle nok ikke have sagt de ting, du citerer mig for – men altså – jeg skulle nok have pakket det noget bedre ind, så det ikke kunne stå på den måde. Der skulle jeg som gammel journalist være professionel nok til at se det komme. Men det er ikke fordi, jeg er sur på tv-selskabet. Slet ikke. Sådan er vilkårene, når du filmer.«

Så du står ved, alt hvad du har sagt, du ville bare gerne have formuleret dig anderledes?

»Ja, hele sætningen skulle have været med. Hvis man fx snakker om at slå på nogen, så var det helt klart, hvis man betalte for det og vedkommende gerne ville have det. Ikke at man overfaldt folk – for det har han heller aldrig nogensinde gjort.«

Hvad skal du nu?

»Alt er normalt her. På mandag udkommer afsnit to af dokumentaren jo. Men alle dem der virkelig går op i det her har nok allerede set alle afsnit på DR.dk, så mon ikke det falder lidt ud.«