Cannabis, en lorte-toiletsvupper og luksusrejser for hundredtusindevis af kroner. Se, hvad de Oscar-nominerede og andre kendisser bliver begavet med i de her dage.

Mon Lady Gaga bliver glad for en toiletsvupper formet som en … ja, lorte-emoji?

Eller vil hun hellere indløse rejsegavekortet til en værdi af 260.000 kroner? Hvis hun lider af en fobi, kan hun måske også blive kureret af en gratis behandling.

Eller hvad med chokolade med cannabis?

De Oscar-nominerede får gaver i alle prisklasser og former. Vis mere De Oscar-nominerede får gaver i alle prisklasser og former.

Der er lidt at vælge imellem i den godtepose, de Oscar-nominerede modtager i år fra marketingfirmaet Distinctive Assets, som de sidste 17 år har leveret ekstravagante gaver til prisuddelingens mest markante nominerede.

»Der er produkter for langt over 100.000 dollar (650.000 kroner, red.),« fortæller firmaets indehaver, Lash Fary, om dette års samling af gaver, der består af produkter fra i alt 52 firmaer.

Firmaer, der alle sammen har betalt ved kasse 1 i håbet om at få opmærksomhed fra stjernerne og på den måde få markedsført deres varer. Lash Fary ønsker ikke at oplyse, hvor mange penge hans service koster.

Men han er ikke i tvivl om, at gaverne falder i god jord hos filmbranchens elite.

Stjernerne får blandt andet denne cannabischokolade i en giftbag. Vis mere Stjernerne får blandt andet denne cannabischokolade i en giftbag.

»Alle mennesker elsker at blive værdsat og få gaver, uanset hvem man er, og hvor rig man er,« fastslår Lash Fary.

»Det er klart, at det er travle folk, der ikke kan indløse gavekort til alle de rejser, de får. Men meget af det, vi forærer dem, er ting, der kan bruges i dagligdagen, og det synes de er sjovt.«

Gaver på alle hylder

Hvis du ikke er nomineret, er der stadig masser af gratis sponsorgaver at hente. Så længe du har et navn, der batter bare en lille smule i underholdningshovedstaden.

I dagene omkring Oscar-uddelingen vælter både mere og mindre kendte stjerner sig nemlig også i invitationer til de såkaldte gifting suites, der popper op forskellige steder – som regel i suiter på byens dyreste hoteller.

Gift suite-værten Rafael Anteby med et par gæster til sit arrangement i Beverly Hills lørdag Foto: Sara Madsen Vis mere Gift suite-værten Rafael Anteby med et par gæster til sit arrangement i Beverly Hills lørdag Foto: Sara Madsen

Forestil dig et lokale fyldt med de nyeste gadgets, lækre designertasker, luksusrejser og beautyprodukter – og er du på gæstelisten, kan du kan vælge frit fra hylderne. Også her er udbuddet mildest talt varieret.

Kendisserne kan score alt lige fra elektroniske dimser og proteinbarer til Botox og hudplejeprodukter, og efter Californien har legaliseret cannabis, hitter især cannabisprodukter flere steder.

Det handler om et højt niveau

En af gaveboderne er Rafi's Choice Gift Lounge. Bag den står forretningsmanden Rafael Anteby, der har en baggrund i mode-og smykkebranchen.

Han har lejet en mindre balsal på luksushotellet Waldorf Astoria i Beverly Hills, og for at forsøge at trække stjerner til har han fået rullet den røde løber ud, mens han disker op med drinks, sushi og livemusik.

Lash Fary er indehaver af markedsføringsbureauet Distinctive Assets og leverer i år gaver til de mest markante Oscar-nominerede til en værdi af langt over 650.000 kroner. Foto: Sara Madsen Vis mere Lash Fary er indehaver af markedsføringsbureauet Distinctive Assets og leverer i år gaver til de mest markante Oscar-nominerede til en værdi af langt over 650.000 kroner. Foto: Sara Madsen

»Jeg har set mange gifting suites gennem tiden, og jeg har savnet et højt niveau. Det handler om at skabe en ekstraordinær event, der kan tiltrække de rigtige mennesker. Du skal give dem en oplevelse og ikke bare give dem gaver,« forklarer Rafael Anteby.

Han har hyret et PR-bureau, der skal sikre så meget omtale som muligt, for i sidste ende er det det, det hele handler om for de 25 firmaer, han repræsenterer i Rafi's Choice Gift Lounge, og som tilbyder spabehandlinger, ekstravagante rejser til Costa Rica og Bali, smykker og meget andet.

Vitaminpiller og klapvogne

Underholdningsjournalisten Sandy Cohen har i årevis dækket både Oscar-uddelingen og andre glamourøse Hollywood-events, og gennem tiden har hun også oplevet de bugnende hotelsuiter. Hun anslår, at der er op mod 20 forskellige arrangører, men er ikke helt overbevist om effekten.

Familien Allende er aktuelle med deres eget realityshow på tv-kanalen Bravo. Vis mere Familien Allende er aktuelle med deres eget realityshow på tv-kanalen Bravo.

»Jeg har set alt lige fra smykker og kufferter til vitaminpiller og klapvogne, og det er min fornemmelse, at de helt store stjerner ikke længere er så meget for at få taget billeder med en eller anden håndtaske eller et par solbriller, de har fået gratis. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, Lady Gaga besøger en gifting suite.«

Rafael Anteby fra Rafi's Choice Gift Lounge regner med at få 150 gæster i løbet af dagen – og han håber især på et par af de eftertragtede nominerede som Spike Lee (nomineret som bedste instruktør for Blackkklansman) og Marina de Tavira (nomineret for bedste kvindelige birolle for Roma).

Men han ved, det er svært at vinde kampen om de sande Oscar-stjerners opmærksomhed, så han glæder sig også over, at han har en lang række tv-stjerner fra realityserier som 'Real Housewives of Beverly Hills' og datingshowet 'The Bachelor' blandt de tilmeldte gæster.

Rafi's Choice Gift Lounge har stillet taskebærende assistenter til rådighed for de inviterede gæster, der hiver mange gaver med hjem Vis mere Rafi's Choice Gift Lounge har stillet taskebærende assistenter til rådighed for de inviterede gæster, der hiver mange gaver med hjem