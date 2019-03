»Da jeg blev 18 år, havde jeg allerede en 5-6 årig karriere som alkoholiker,« siger 35-årige Camilla fra Roskilde.

Selvom hun har været tørlagt i to år, så bliver Camilla, der er mor til to børn, stadig hjemsøgt af fortidens dæmoner og uvaner.

Den 35-årige pædagogstuderende erkender blankt, at hun på intet tidspunkt har haft et ansvarligt forhold til sin økonomi. Men at hun som alkoholiker og i perioder hjemløs ikke har tænkt over det.

Og der var tale om et voldsomt misbrug, som førte til en gravalvorlig skillevej.

»Allerede fra den første tår jeg drak, så var jeg ikke i stand til at stoppe, før jeg nærmest fysisk besvimede. Jeg sad dybt paranoid og så ting, der ikke var der og hørte stemmer. Så slemt var det. Der tog jeg en beslutning om at få hjælp, og hvis jeg ikke kunne få den, ville jeg hoppe i havnen,« siger hun i TV3-programmet Luksusfælden, der bliver sendt tirsdag aften.

Hun tog sit første lån som 18-årig, og økonomieksperterne Gustav Juul og Carsten Linnemann kan afsløre for hende, at hun har optaget lån for 328.000 kroner. Og med renter skylder hun 554.000 kroner.

»Det er vanvittigt. Det er simpelthen vanvittigt.« lyder reaktionen fra hende..

Gælden på over en halv million kroner er selvsagt mange penge, når man er på SU og er mor til en niårig og en teenager.

Da eksperterne gennemgår Camillas budget i programmet, viser det sig, at hun i gennemsnit har haft 9.300 kroner om måneden efter skat i det seneste års tid.

Med det beløb i mente, ville man tro, at man var forsigtig med sine penge. Men det har Camilla ikke været.

Eksperterne undrer de sig over, at hun eksempelvis har flyttet tre gange indenfor det seneste år, taget 58 taxature, erhvervet sig et kørekort til 13.000 kroner, selvom hun på ingen måder har råd til at købe en bil i den nærmeste fremtid, og hun ryger cigaretter for 1.000 kroner om måneden

