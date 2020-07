For lidt over et år siden sagde tv-seere farvel til Camilla og Martin fra første sæson af 'Fede forhold' på DR1. Parret havde på otte måneder tilsammen smidt imponerende 84 kilo.

Ud over det store vægttab husker de fleste seere nok også, hvordan de to deltagere genfandt gnisten i deres parforhold i en sådan grad, at de virkede mere og mere nyforelskede for hvert afsnit, der rullede over skærmen.

Men hvordan er det gået med parret fra Valby, siden kameraerne slukkede?

»Det er blevet mere hverdag, og vi lever ikke så restriktivt, som vi gjorde under optagelserne, men vi holder fast i de principper for kost, som vi fik i programmet,« fortæller Camilla Alber.

Det indebærer madplaner med masser af grøntsager, mindre kød og noget så eksotisk som chiagrød på menuen, forklarer Martin Alber.

Den 36-årige socialpædagog tabte sig 52,8 kilo under optagelserne, og efter programmets afslutning tabte han sig yderligere.

»På et tidspunkt var jeg nede omkring 82 kilo, men så begyndte jeg at få en del kommentarer om, at det havde taget overhånd. Det blev jeg egentlig lidt fornærmet over. Nu havde jeg i årevis taget på, uden der var nogen, som havde spurgt ind til det, men når vægten gik den anden vej, var det åbenbart okay at kommentere på,« siger Martin Alber.

Han kunne dog godt se, der var noget om snakken, når han så på billeder af sig selv, og da hans kone også udtrykte sin bekymring, indså han, at 82 kilo nok var lige i underkanten.

Camilla og Martin Alber er endnu ikke helt i mål med vægttabet. De fortsætter derfor med at dele deres erfaringer på Facebook.

I dag ligger han og svinger mellem 90 og 95 kilo, og det har han det fint med.

»Den største milepæl for mig i det her overhovedet var, da jeg kom under 100 kilo, og derfor har jeg det bedst med at ligge omkring 90 kilo med god afstand til de 100 kilo.«

Martin Alber har derfor ikke længere et ønske om at tabe sig, men han vil gerne have noget mere muskelmasse på kroppen.

Camilla Alber manglede at tabe omkring 10 kilo, da programmet stoppede. Hun havde på daværende tidspunkt tabt sig 32,5 kilo.

På Instagram deler Camilla Alber billeder af familien, madplaner, opskrifter samt med- og modgang i sit vægttab.

Siden er vægten gået lidt op igen, og Camilla Alber har taget cirka 10 kilo på, efter tv-holdet forlod dem.

»Vægten er gået meget op og ned, og det gav helt klart en stor motivation at blive fulgt af et tv-hold, som vi gjorde, men jeg har ikke på noget tidspunkt givet op eller tænkt, at så kan det hele være lige meget,« fortæller Camilla Alber.

Både hun og Martin dokumenterer deres rejse mod et sundere liv på Instagram og på Facebook.

De holder også foredrag og har oprettet en vægttabsgruppe på Facebook, hvor de og gruppens andre medlemmer deler inspiration, råd, erfaringer, op- og nedture.

Martin Alber har nået en vægt, hvor han har det godt, men han kunne godt tænke sig at få endnu flere muskler på kroppen, og det kræver motion

De er begge utroligt glade for beslutningen om at tilmelde sig programmet. Og det skyldes ikke kun, at de i dag er sundere og har mere overskud og energi.

Programmet fokuserede nemlig også på at give parrene nogle værktøjer, så de kunne styrke deres parforhold, og det tog Camilla og Martin Alber til sig.

»Jeg kunne stadig godt være bedre til at gøre små ting i hverdagen som at huske at tage blomster med hjem til Camilla,« siger Martin Alber.

Camilla Alber supplerer:

»Selvfølgelig har vi perioder, hvor vi bliver trætte af den anden, som alle andre, men vi har fået et fælles sprog, så vi kan tale om de ting, der er svære. Det havde vi ikke på samme måde før.«