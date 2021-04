Der er ikke mange, der gør det, men der er dog nogle få. Camilla fra tv-programmet ‘Alene i vildmarken’ er en af dem.

Hun drikker sit eget tis.

En trylledrik kalder hun den kop tis, hun hver morgen producerer og dernæst drikker. Et morgenritual, hun ikke har planer om at stoppe med lige foreløbigt. Det giver hende både energi og hjælper på hendes muskelsmerter, forklarer hun.

Men er de overhovedet sundt? Det har DR spurgt en ekspert om.

Michael Borre, der er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og Urinvejskirurgi ved Aarhus Universitet, forklarer, at urin består affaldsstoffer og væske. Er man sund og rask, så bør urinen være steril.

Derfor mener han ikke, at det er skadeligt at gøre for Camilla. Han har dog ikke hørt om, at det skulle afhjælpe muskelsmerter.

»Kroppen har udskilt affaldsstofferne af en grund i første omgang. Det er næppe farligt at drikke urinen, men jeg kan ikke se ideen med det,« siger han.

Camilla fortæller i programmet, at hun på det tidspunkt har drukket sin urin i fem dage, men det er ikke fordi, hun ikke har adgang til drikkevand.

En anden ekspert, DR har talt med, er Lars Ove Dragsted, professor i klinisk og forebyggende ernæring ved Københavns Universitet, anbefaler derfor, at Camille går tilbage til vand. Det er mere hydrerende.