Calle Freytag er altid mand for en kæk kommentar, fortæller 'Kærlighed hvor kragerne vender'-deltageren til B.T.

Af og til kan det dog kamme over, indrømmer han.

I onsdagens premiereafsnit af TV 2's nye datingprogram 'Kærlighed hvor kragerne vender' forsøgte fire singlefyre fra Udkantsdanmark at speeddate sig til kærligheden - en kærlighed, der ifølge mændene har været svær at finde på egen hånd, fordi kvinderne har en tendens til at flytte til de større byer.

Det er altså geografien og ikke de fire mænds talegaver, der er problemet, og især Calle Freytag sørgede for en løssluppen stemning. Ikke mindst da en af kvinderne fortalte, hun som sådan var klar til at få børn med det samme, hvilket fik Calle Freytag til at udbryde:

»Har du ægløsning?«

Til B.T. fortæller han med et stort smil:

»Det tog hun ganske pænt. Hun var rigtig sød og syntes, det var megasjovt. Og hun lagde jo også selv op til det. Det var speeddating, så jeg tænkte, man kunne speede processen lidt op – men åbenbart ikke så meget op.«

Det var dog ikke den eneste kække kommentar, Calle Freytag lod falde onsdag aften.

i 'Kærlighed hvor kragerne vender' skal 20 piger kæmpe om de fire mænds opmærksomhed. Foto: Anders Brohus/TV 2

Om sine krav til en fremtidig partner fortalte han, at det vigtigste var, at 'hun kan bakke med en trailer', og da han sammen med sine tre med-singlemænd tog imod de 20 kvinder, sagde han henvendt til de andre:

»Det gode ved at stå i blæsevejr er, at de har stive knapper (brystvorter, red.) alle sammen.«.

Selvom den 35-årige tv-deltager er af den overbevisning, at en skarp kommentar gør hverdagen både bedre og sjovere, så studsede han selv over sin kommentar om 'pigernes stive knapper'.

»Jeg ved ikke, hvad det var for noget fjollet noget at sige. Da jeg så afsnittet, kunne jeg slet ikke huske, jeg havde sagt det. Jeg tror, det var nervøsiteten, der tog over, og så bliver det bare lidt pinligt nogle gange. Men jeg synes egentlig bare, det er sjovere, hvis man kan komme gennem hverdagen med godt humør.«

Thomas Christiansen Schmidt, Henrik Løbner Andersen, Calle Freytag og Søren Ole Clausen. Foto: Anders Brohus/TV 2

Han er godt klar over, at man skal veje sine ord, når man er med i et TV 2-program, hvor alles øjne pludselig er rettet mod én. Men skulle hans kommentarer have overskredet nogens grænser, er det ikke noget, han vil ligge søvnløs over.

»Det er umuligt at gøre noget rigtigt i dag. Hvis jeg skal stile efter, at folk ikke skal kunne blive forargede, så kommer jeg ingen vegne. Så skulle jeg være blevet hjemme under dynen.«

For ham er det vigtigst, at både tv-seerne og især de piger, han dater i programmet, får den ægte Calle Freytag at se.

»Man skal ikke udgive sig for en, man ikke er. Det ville være endnu værre.«