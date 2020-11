»Jeg traf beslutningen med det samme. Jeg blev så chokeret.«

Chokket, som Carl Erik Nexø Jensen – bedre kendt som Calle – beskriver, kom i starten af 2020. Her havde den 52-årige mand sat sig til rette for at se sig selv på landsdækkende tv.

Lige dér midt på skærmen stod han så: 'Masterchef'-deltageren Calle. Foran skærmen sad selv samme mand nu og måbede.

»Selv i den løse skjorte kunne man se, at jeg var rund og buttet. Mine kæber var gigantiske. Jeg var rund og tyk at se på.«

»Jeg havde jo før hørt, at jeg godt kunne tabe mig lidt. Mine forældre havde også sagt det, men jeg tænkte: 'Nej, det er lige meget. Jeg har det fint og har ingen problemer overhovedet.«

Den tanke ændrede sig, da Carl Erik Nexø Jensen sammen med resten af seerne så sig selv på tv.

»Det var en mærkelig oplevelse. Det, jeg så og oplevede til hverdag, var ikke det, jeg så på tv,« fortæller slagteren, der til daglig er bosat i Nyborg, arbejder i Odense og lige nu er aktuel i 'Masterchef Jul'.

Han tilføjer, at kiloene havde sneget sig ind på kæberne og sidebene gennem årene. At han i mange år »fyrede for meget indenbords« uden at skænke det en tanke.

Det var dette syn, der fik Calle til at træffe beslutningen om at tabe sig. Foto: Nent Group Vis mere Det var dette syn, der fik Calle til at træffe beslutningen om at tabe sig. Foto: Nent Group

»Jeg lagde ikke mærke til det, for jeg var jo stadig glad oppe hovedet.«

Den glæde forsvandt dog den vinterdag i 2020, da han så sig selv og alle sine 112 kilo på skærmen.

»Det måtte ophøre. Skulle laves om. Jeg måtte tabe mig.«

For fynboen var der ikke langt fra tanke til handling. Han startede med det vons, og i dag har han smidt over 20 kilo.

Ikke med en mirakelkur, endeløs motion eller anden form for slankeeventyr. Næ, Carl Erik Nexø Jensens forløb har været ganske ukompliceret. Han begyndte bare at spise mindre.

»Jeg spiser stadig det samme som før. Bearnaisesauce, chips og slik – jeg får det hele. Bare ikke i samme målestok,« fortæller han.

Særligt har et helt simpelt tiltag gjort det lettere for ham ikke at skovle op på tallerknen og ned i svælget: Maden bliver i køkkenet.

»Før satte jeg jo gryder, potter og pander ind på spisebordet, og så var det let at tage en ekstra portion, fordi man ikke skulle rejse sig,« forklarer han og uddyber, at han nu har tid til at sunde sig – og at han i øvrigt drikker mere vand.

Calle her før og efter vægttabet. Foto: Nent Group/Privat Vis mere Calle her før og efter vægttabet. Foto: Nent Group/Privat

Selv om fynboen ikke tidligere mente, at han havde nogen problemer med vægten, må han i dag erkende, at det ikke er tilfældet.

Vægttabet har nemlig ikke blot ændret på figuren. Den har også haft betydning for hans generelle helbred.

»Før havde jeg dårlige knæ efter en skade. Men nu har jeg ingen smerter i knæene eller hofterne. Alt er nemmere: At gå op og ned ad trapper, at tage tøj og sko på, at købe tøj.«

Især tøjkøb er noget, som virkelig har ændret sig for Carl Erik Nexø Jensen efter vægttabet. Han fremhæver en episode, hvor han i sommer var på ferie. På daværende tidspunkt havde han ikke købt tøj til sig selv i meget lang tid. Men nu var det tid.

Således ser en glad, smilende og mindre Calle ud i dag. Vis mere Således ser en glad, smilende og mindre Calle ud i dag.

»Størrelserne var helt anderledes. Lige meget hvad, jeg tog fat i, kunne jeg passe til.«

»Det gav mig rent faktisk en lykkefølelse.«

Nu har han tabt det, han skal. I hvert fald hvis man kigger på vægten. Han planlægger nemlig at tabe nogle fedtprocenter og erstatte dem med muskler.

Og han virker fortrøstningsfuld, fordi han fortsat sørger for at holde det simpelt. Ingen delmål, ingen kure, ingenting.

»Jeg kan godt forstå, at nogle folk lider helt ekstremt på kur, hvis de skal spise modsat af, hvad de plejer. Det bliver kompliceret og en tankemæssig udfordring,« forklarer 'Masterchef'-deltageren om grunden til, at han valgte den simple vej.

»Du er, hvad du spiser,« siger han. Og nu er Carl Erik Nexø Jensen altså lidt mindre.