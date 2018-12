Den kendte tv-vært er glad for, at han igen har fået mulighed for at blive en del af 'De unge mødre'-universet.

Tidligere på ugen kunne Realityportalen afsløre, at den kommende sæson af 'De unge mødre' bliver sparket i gang med fire specialafsnit kaldet 'De unge mødre på slottet', hvor Nanna Eliasen, Luna Munk, Martinna Petersen og Simone Pedersen sagt ja til at medvirke og gennemgå forskellige udfordringer – uden at kende udfordringerne på forhånd. Optagelserne foregik mandag til torsdag i denne uge, og mødrene har afsløret, at de blandt andet havde besøg af Gustav Salinas og Michael Olesen. Det kan seerne altså glæde sig til at se i det nye år.

Ud over de seks ligger det også fast, at seerne kan glæde sig til at se mere til Bubber, der igen træder ind i 'De unge mødre'-universet og styrer løjerne – ligesom han sidste år gjorde i specialafsnittet for at fejre, at reportageserien nåede 500 episoder. Og den rutinerede vært var ikke i tvivl, da han fik muligheden for at være med igen.

»Det er fantastisk, og jeg kan godt lide 'De unge mødre'. Jeg var jo tidligere med til at lave afsnit 500, hvor de spurgte, om jeg ikke ville være med, og det ville jeg jo gerne. For jeg ser 'De unge mødre' og har gjort det gennem 13 år. Så jeg tænker, at det er meget sjovt, og jeg er nysgerrig på dem,« siger Bubber til Realityportalen.

Naturligt, virkeligt og ægte

Bubber slår fast, at han ikke har set samtlige episoder af reportageserien, men når han sidder i sofaen og zapper rundt, så stopper han, når han kommer forbi Kanal 4, når programmet sendes. Og det er der en grund til.

»Det er et rigtig fint reportageprogram på den måde, at det ikke er noget, der er opstillet. Det er naturligt, det er virkeligt, og det er ægte. Det er nogle mennesker, som man på en eller anden måde kan dele problemer med og kan identificere sig med,« siger han og fortsætter:

»Det er sjovt at se, hvordan andre mennesker handler i situationer, som man selv har været igennem. Netop det der med at være en familie og få børn. Vi er jo langt mere ens, end vi er forskellige. Man får et indblik hos nogle modige mennesker, som gider at stå frem og invitere et kamera ind til bare at filme løs.«

Legendariske oneliners

Og Bubber elsker at sidde i sofaen og følge med som seer.

»Jeg har altid været vild med den type reportage, der er ægte og fint, og det synes jeg faktisk, at det her program er. Og man får sig jo en øjenåbner og nogle oneliners, man aldrig glemmer,« siger han og fremhæver det efterhånden legendariske citat om grøntsager og pomfritter, som Peter og Christina leverede.

»Det er den slags ting, hvor man tænker, at det bare et utroligt, men det er virkeligt, og det er ægte.«

Nu er Bubber så selv igen blevet en del af 'De unge mødre'-universet. Det kan du opleve i det nye år på Kanal 4 og DPlay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.