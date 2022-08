Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag løftede TV 2 sløret for årets ‘X Factor’-dommertrio, der for første gang i mange år bød på et decideret scoop.

Det kom nok ikke bag på nogen, at Thomas Blachman fortsætter ved dommerbordet. Det samme gør Kwamie Liv, der debuterede sidste år – men overraskelsen i Kinderægget var uden tvivl, at multikunstneren Simon Kvamm nu også skal være med på holdet.

‘X Factor’-vært Sofie Linde kaldte selv tilføjelsen af Kvamm et ‘kæmpe scoop’ på dagens pressemøde, og selv TV 2s egne ansatte var tilsyneladende overaskede.

Simon Kvamm har om nogen gjort sig fortjent til betegnelsen multitalent.

Gennem de seneste tyve år har han hittet med alt fra satiregruppen Drengene fra Angora, til bandet Nephew, duoen ‘De eneste to’, gruppen Hugorm – og sidste år stod han bag den absurd sjove tv-serie ‘Guru’ på DR.

Jeg tror, vi kan forvente os enormt meget af Simon Kvamm bag dommerbordet.

Synes du, Simon Kvamm er et godt valg som X Factor-dommer?

En landskendt stjerne

Det er første gang siden Sanne Salomonsen, at vi for alvor får en stjerne fra øverste hylde med på holdet. For med Simon Kvamm har man rent faktisk fået et navn, der taler for sig selv, som stort set alle danskere kender, og hvor meritterne ikke skal pustes op – de taler for sig selv.

Det klæder programmet, der efter 15 sæsoner har brug for en saltvandsindsprøjtning, for selvom Thomas Blachman er og bliver godt tv, så skal der også nye kræfter til, hvis vi som seere skal bevare interessen.

Den nye dommertrio Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv sammen med vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Den nye dommertrio Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv sammen med vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest



Et ægte godt grin i bedste sendetid

Derudover er der selvfølgelig Simon Kvamms åbenlyse musikalske talent, og det bliver spændende at se, hvordan han folder det ud gennem deltagerne.

Særligt interessant bliver det også, at vi med Simon Kvamm får en dommer, der er virkelig sjov.

Til B.T. fortæller dommeren selv, at han netop vil gøre brug af sin mere humoristiske side, når han skal planlægge show, og selvom jeg er stor fan af ‘X Factor’, så kan man godt, uden at fornærme nogen, sige, at programmet ikke på den måde er kendt for sin skarpe humor.

Måske laves der om på det nu?

En udfordrer til Blachman

Selvom ‘X Factor’ selvfølgelig på papiret handler om musik og morgendagens stjerner, så ved vi allesammen godt, at det også i den grad handler om underholdende tv.

Thomas Blachman har været garant for den del, og det er ingen hemmelighed, at de andre meddommeres kemi med netop Blachman har spillet en stor rolle i den ligning.

Jeg har selv tidligere været begejstret for dynamikken mellem Martin Jensen og Thomas Blachman, og jeg forventer mig i den grad også meget af samspillet mellem Kvamm og Blachman.

Man kan ikke umiddelbart forestille sig Simon Kvamm ligge under for Blachmans svirpere uden at give – samtidig har Kvamm selv udtalt, at han kun ville være med i programmet, hvis netop Blachman var med.

Med andre ord – det bliver en virkelig interessant sæson.

For første gang i lang tid glæder jeg mig virkelig til igen at tænde for ‘X Factor’.