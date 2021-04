Natten til mandag dansk tid skete det, alle danske filmfans havde håbet – og nok også troet. Thomas Vinterberg og ‘Druk’ vandt en Oscar for ‘bedste internationale film’. Han gik på scenen og holdt en af de smukkeste Oscar-taler, jeg nogensinde har hørt.

Den danske instruktør var tydeligt velforberedt og indledte med at fortælle, hvordan han har drømt om at holde en Oscar-tale, siden han var ganske lille.

»Det er vildere, end jeg havde forestillet mig, selvom jeg har forestillet mig det, siden jeg var fem. Jeg har forberedt taler på togstationer, i skolen og på toilettet og nu er jeg her, det er fantastisk,« lød det fra instruktøren.

Han takkede alle de, han naturligvis skal takke. Fra Zentropa til den faste samarbejdspartner, manuskriptforfatter Tobias Lindholm.

Thomas Vinterberg og hans kone, skuespiller Helene Reingaard Neumann på den røde løber før Oscar-showet. Foto: Chris Pizzello / POOL Vis mere Thomas Vinterberg og hans kone, skuespiller Helene Reingaard Neumann på den røde løber før Oscar-showet. Foto: Chris Pizzello / POOL

Og så fortalte han for rullende kameraer hele verden om den tragedie, der ramte, da han under indspilningerne til ‘Druk’ mistede sin datter Ida i en bilulykke.

Vinterberg rettede en særlig tak til skuespiller Mads Mikkelsen og havde tydeligt svært ved at holde tårerne tilbage.

»Hun skulle have været med i filmen, og hvis nogen tror på, hun er her med os, så kan I se hende heppe og klappe af os. Vi lavede filmen for hende som et monument, så Ida, du er en del af det her mirakel – måske har du trukket i nogle tråde – den her er til dig,« afsluttede instruktøren.

Det har ikke været nemt for Vinterberg at holde den tale, og instruktøren har i flere interviews udtrykt sin nervøsitet forud for det øjeblik, de fleste havde spået, han ville få.

Det var et meget stort Oscar-øjeblik, jeg personligt aldrig vil glemme.

Alligevel formåede Thomas Vinterberg at skabe et ganske uforglemmeligt Oscar-øjeblik med sin tale, der var perfekt afbalanceret og leveret, og det har helt sikkert ikke været nemt.

Det var også hurtigt tydeligt, at talen ikke kun gik ind hos en dansk filmfan som mig. Få minutter efter takketalen, havde det hæderkronede amerikanske medie LA Times en stor omtale af Vinterbergs tale, og morgenen igennem er flere udenlandske medier fulgt med.

‘Festen’, ‘Jagten’ og nu ‘Druk’ har cementeret Thomas Vinterberg som en stor filmskaber på internationalt niveau – og den her tale vil vi også huske Vinterberg for om mange år.

Jeg fik selv en tåre i øjenkrogen og kuldegysninger, og mens jeg skriver det her klokken fire om morgenen, er jeg stadig dyb af beundring over den præstation. Jovist, Danmark er et lille land – men det var et meget stort Oscar-øjeblik, jeg personligt aldrig vil glemme.

Kæmpe respekt, og tak, Thomas.