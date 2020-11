Så fandt vi endelig vores vinder af dette års 'Den store bagedyst' – og til ingens overraskelse overhovedet var det naturligvis molekylærbiologen in spe Mads Eg Andersen, der løb med sejren.

Uge efter uge har han gaflet mesterbagerforklædet og vundet de hemmelige udfordringer på stribe, mens meget søde Anne Kirstine Tirstrup lige fik lov at snuse til en succes og få forklædet en enkelt gang i semifinalen.

Men mens jeg sidder her og fordøjer denne sæson af et af landets mest sete programmer, er mit problem bare, at jeg egentlig er ret ligeglad – for denne sæson har simpelthen ikke været særlig interessant.

Lad det dog være sagt med det samme. Jeg er kæmpestor fan af 'Den store bagedyst' og har været trofast seer af programmet i mange, mange år. Programmet er fast samtaleemne i min omgangskreds, jeg planlægger min weekend efter bagedysten – og jeg kan faktisk ikke engang selv kan lide at bage.

Foto: DR Vis mere Foto: DR

Når kritikere fremfører synspunktet om, at 'Den store bagedyst' 'bare er et ligegyldigt program med ligegyldige mennesker, der 'bare' bager kager', forsvarer jeg det hver gang.

For 'Den store bagedyst' er skidegodt tv. Og det er det i kraft af skæve og sympatiske personligheder, fascinerende kreationer og svære udfordringer.

Men i år har der simpelthen manglet kant. De medvirkende har været rare mennesker, men de store personligheder eller rigtigt skæve typer, der i forrige sæsoner har skabt virkelig godt tv, har været fraværende.

Hvor er Beate med pink hår og hang til at fermentere alting? Hvor er Anton, der laver mikroskopiske tegninger af sine kager, eller skønne, skønne Rosa, der smadrer wienerbrødsdej med sin kagerulle?

Rosa var med i 'Den store bagedyst' i 2017 – og hende glemmer man ikke sådan lige. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR Vis mere Rosa var med i 'Den store bagedyst' i 2017 – og hende glemmer man ikke sådan lige. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Mads, Anne og Lena, som stod i finalen, virker som søde mennesker, men jeg har glemt dem allesammen i morgen.

Manglen på personligheder gør også, at man hurtigt bliver lidt mere ligeglad og egentlig ikke rigtigt holder med nogen gennem sæsonen. Det er en skam, for det vil jeg virkelig gerne.

Dertil kommer, at udfordringerne og prøvelserne i år ikke har været helt spændende eller svære nok.

Finalen er et udmærket eksempel. Her skulle deltagerne simpelthen lave en glacekage. Måske er jeg bare for hærdet efter at have været fast seer for længe, men glacekager har vi set titusinder af gennem årene. Skal der ikke bare lidt mere til i en finale?

Beate Stengaard Sørensen er røget ud af 'Den store bagedyst'. Foto: Foto: Carsten Mol / DR Vis mere Beate Stengaard Sørensen er røget ud af 'Den store bagedyst'. Foto: Foto: Carsten Mol / DR

I tidligere sæsoner har deltagerne kæmpet med det umulige croquembouche-tårn eller bagt efter Markus Grigos vejledning – på tysk. De har præsteret – og fejlet – når de skulle efterligne dommernes helt umulige kreationer.

Man kunne blandt andet frigøre noget plads i programrækken ved at droppe de segmenter, hvor deltagerne laver noget, der ikke er bagning. Det hedder jo heller ikke 'Den store bolchedyst' alligevel.

Jeg elsker stadig 'Den store bagedyst', og det samme gør danskerne helt tydeligt. Programmet er hver uge blevet set af mere end en million danskere, og det skulle undre mig meget, hvis vi ikke får en omgang 'Klar, parat, bag!' fra Timm Vladimir i 2021.

Og gudskelov for det. Det er dejligt, at der stadig er noget, der kan samle halvanden million af os i en tid, hvor vi alle har hver vores favoritserie på Netflix.

Men en stille bøn til DR: Ryst posen, cast Rosa vol. 2 og bring croquembouche-tårnet tilbage – så bliver det hele lidt sjovere næste sæson.