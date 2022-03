Den danske presse står stuvet sammen på parkeringspladsen foran Robert De Niros restaurant, Ago, på Melrose Avenue. Det er Mads Mikkelsen, alle kameraerne er rettet mod. Hans film, 'Jagten', har desværre ikke vundet verdens mest eftertragtede filmpris, Oscar'en.

Men pludselig kører en stor, sort bil ind på parkeringspladsen. Jeg vender mig irriteret mod bilen og gør tegn til chaufføren, at han skal finde et andet sted at parkere. Så glider døren op, og Brad Pitt og Angelina Jolie falder nærmest over mig, da de stiger ud.

Der bliver bomstille. Alle – inklusive Mads Mikkelsen – som for et sekund siden var hovedpersonen – står bare og stirrer på parret, som om de var fra en anden planet. Ingen siger noget.

Da Pitt og Jolie er nået hen til indgangen, får jeg taget mig sammen til at stille det måske mest hjernedøde spørgsmål: 'Did you have a good night?' Jolie vender sig om, smiler og siger 'yes.'

Sådan var scenen tilbage i 2014, da den danske Oscar-efterfest delte lokaler med holdet bag filmen '12 years a Slave'. Ingen havde regnet med at se Mr. Pitt og Mrs. Jolie så sent på aftenen, men det er sådan noget, der kan ske, når verdens øjne en gang om året er rettet mod Hollywood.

Jeg har dækket Oscar-festen siden 2011, da Susanne Bier løb med sejren for 'Hævnen'. Også dengang var efterfesten på restaurant Ago. De Niros glimrende italienske restaurant klarede dog ikke coronakrisen, og således må de håbefulde danskere finde et nyt vandhul i West Hollywood.

De fleste år holder den danske delegation til på rock'n'roll-hotellet Sunset Marquis på den berygtede boulevard, der ender der, hvor Stillehavet starter. Sådan er det også i år, men tilbage i 2014 kunne de danskere, der ikke havde billet til selve prisfesten, følge med på storskærm på hotellet.

Det var året, hvor talkshowdronningen Ellen DeGeneres var hylemorsom vært, og da showet sluttede, gik jeg i baren. Det samme gjorde den gudesmukke australske stjerne Liam Hemsworth. Han var skredet fra Oscar-festen for at tage hen på det lidt mere fredelige hotel.

Bedst som jeg stod og talte med Hemsworth, kom Whoopi Goldberg vadende ind. Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg her på det tidspunkt havde fået en del drinks, så jeg spurgte hende, hvorfor i alverden hun ikke var taget til den mere glamourøse Vanity Fair-fest, der altid bliver holdt på Sunset Towers-hotellet.

»Jeg er en træt gammel dame, der bare vil i seng. Det er alt for sent til mig, det her. Godnat,« svarede Whoopi, der dog havde tid til at stille op til et billede.

Det mest rørende Oscar-øjeblik var alligevel sidste år, da Thomas Vinterberg løb med sejren for 'Druk'. Ikke et øje var tørt, da han dedikerede sin pris til sin datter, der døde på tragisk vis i en trafikulykke. Vinterbergs rørende åbenhed omkring sorgen ramte lige i hjertekulen.

2021 var også et mærkeligt Oscar-år, for pandemien gjorde det nærmest umuligt at afholde prisfesten. Der var ekstremt strenge coronaregler i Californien, og det betød, at det kun var Vinterberg og frue, der var med til selve Oscar-uddelingen.

Men faktisk endte begrænsninger med at være en fordel for den danske delegation. Zentropa havde nemlig lejet en villa på Sunset Marquis-hotellet, og det gjorde stemningen helt intim, da ordene 'and the Oscar goes to...Another Round' ('Druk's engelske titel, red.) lød fra scenen.

Alle jublede, og kort efter kom Vinterberg tilbage til den intime fest med sin gyldne statuette, som alle selvfølgelig fik lov at holde. Det er det, der er så fantastisk, når danskere sejrer i Hollywood. Vores lille land kan noget helt særligt, når det kommer til film, og vi evner altid at skabe en folkefest, når en dansker vinder verdens fineste filmpris.

I år er det Jonas Poher Rasmussen, Martin Strange Hansen og Dan Laustsen, der skal konkurrere for Danmarks ære i Hollywood. Lad os krydse fingre for, at flere gyldne statuetter kommer hjem til København med SAS-flyet på mandag.

Du kan følge Oscar-dækningen live på bt.dk hele søndag nat, når statuetterne uddeles.

