Husker du Lisbeth Janniche? Engang var det hende, der dukkede op på skærmen sådan cirka hver anden gang, du tændte for tv'et.

Hun var vært på forbrugerprogrammet 'Rene ord for pengene' før Henrik Dahl. Hun var vært på det første rigtige realityprogram herhjemme – nemlig TvDanmarks 'Big Brother' og senere også på programmet 'Supersælgerne' på samme kanal.

Og hun lavede 'Danmarks værste handyman' sammen med Danmarks kendteste handyman, Flemming Leth. For bare at nævne et par af de programmer, hun var vært på.

»Jeg er en af tv-gøglerne,« siger hun og refererer til unge, der for 20-30 år siden entrerede tv-branchen med intet andet end et bredt smil og et smittende humør.

»Uden anden baggrund end en studenterhue begyndte jeg selv at lave tv, da jeg var 20. Jeg havde lavet lidt teatersport før – det var dét, og begyndte fra bunden som runner, blev senere produktionsassistent og senere igen tv-vært. Dengang lærte vi tingene ved at arbejde. I dag har DR talentprogrammer, der giver de nye værter en helt anden baggrund,« siger hun.

Sammen med Flemming Leth lavede Lisbeth Janniche underholdningsprogrammet 'Danmarks værste handymand' på TvDanmark i 2005. Foto Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Sammen med Flemming Leth lavede Lisbeth Janniche underholdningsprogrammet 'Danmarks værste handymand' på TvDanmark i 2005. Foto Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen

I dag er hun 49 år og er stadig i samme branche. Men hvor hun i 00erne stod foran kameraet, er hendes plads i dag en anden.

»Da jeg blev gravid med tvillinger for 13 år siden, måtte jeg skrue ned for charmen og hoppe om bag kameraerne. Jeg elskede at være vært og især at lave live tv, men det var ikke foreneligt med at få børn.«

Efter sin barsel vendte hun tilbage på Kanal 4 i programmet 'Baronessen flytter ind'. Her var det den tidligere baronesse Caroline Fleming, der tog på hjemmebesøg hos danskere fra alle samfundslag og på nærmeste hold så, hvordan andre levede deres liv, mens Lisbeth Janniche holdt sig i baggrunden og planlagde programmet.

I dag er hun ansat på produktionsselskabet Mastiff TV, hvor hun først og fremmest caster kendte til programmer som 'Fangerne på Fortet', 'Toppen af poppen' og 'Vild med dans', men også finder deltagere til 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen'. Programmerne sendes på både TV3, DR, TV 2 og Viaplay, så Lisbeth Janniche er stadig hende, der bestemmer, hvad vi skal se.

Lisbeth Janniche i dag, hvor hun arbejder som caster på Mastiff TV. Foto privat Vis mere Lisbeth Janniche i dag, hvor hun arbejder som caster på Mastiff TV. Foto privat

»Jeg kender stort set alle – og de kender mig. Det gælder både blandt de kendte og mine kollegaer.«

Det er en fordel, når hun i dag idéudvikler nye programmer og finder værter og deltagere.

»Nogle skriver selv til mig, at de gerne vil være med. Så drikker vi kaffe og sludrer om, hvorvidt de passer til programmet.«

Andre griber hun selv fat i.

»At netværke er en stor del af mit job. Jeg spiller meget padeltennis – med blandt andre Patrick Wozniacki. Derfor ved jeg, at han nu skal til at være far igen og gerne vil udfordres og derfor måske gerne vil være med i noget igen.«

Lisbeth Janniche, Mads Vangsø og Anette Toftgaard var værter på TvDanmarks store reality satsning 'Big Brother', der blev sendt første gang i 2001. Foto: Jørgen Jessen. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Lisbeth Janniche, Mads Vangsø og Anette Toftgaard var værter på TvDanmarks store reality satsning 'Big Brother', der blev sendt første gang i 2001. Foto: Jørgen Jessen. Foto: JØRGEN JESSEN

Desuden speaker hun – både programmer og reklamer – og synes stadig, hun arbejder i 'verdens sjoveste branche'.

»Der er altid fuldt knald på. I sommer lavede jeg 'Fangerne på Fortet' til TV3 og skulle midt i corona caste 48 kendte, der ville rejse til Frankrig.«

En god dag på kontoret er for Lisbeth Janniche, når det lykkes at lande en aftale med de rigtige kendisser.

»Jeg vil gerne løse opgaven – helst til en flot karakter – så dem, jeg selv foreslog, også er dem, der ender med at ville være med.«

Hun vil ikke afvise, at hun engang igen vil stå foran kameraet.

»Jeg bliver jævnligt opfordret til det, blandt andet når jeg er på bar,« griner hun.

»Men jeg er blevet en gammel én. Mine unge kollegaer på Mastiff griner af mig, når jeg siger, at jeg faktisk selv har været vært engang. Måske jeg skal foreslå mig selv næste gang, jeg skal caste deltagere? Jeg kan jo prøve med den her: 'Jeg har én, hun er liiidt dyr, men mega talentfuld'.«

