Så fik vi skudt årets 'X Factor'-liveshows i gang med et show, der på flere fronter må vække undren hos DR.

Én dommer overstrålede de andre, Maria Fantino overlevede sin værtsdebut uden problemer, mens Simon Kvamms deltager, Victor, røg ud som den første. Herunder får du aftenens top, bund og detalje:

Kedeligt!

Flere gange skulle vi se deltagerne i frisørstolen som intro til deres optræden. Kunne man ikke have fundet et mere interessant backstage-øjeblik?

Generelt kom årets liveshow dog fint fra land. Alle dommere havde lagt sig i selen for at komme kreativt ud af starthullerne.

Maria Fantino med deltageren Elva. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Maria Fantino med deltageren Elva. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Selvom det flere gange musikalsk blev lidt for sørgmodigt eller for tæt op af originalversionerne, var der ingen, der faldt synderligt igennem - heller ikke selvom jeg ikke heeelt forstod Oh Lands 'flamingo'-hånddukke-nummer.

Tager I noter DR?

Hvor er det vildt at tænke på, at årets 'X Factor'-show udviste langt langt mere iderigdom end sidste uges omgang Melodi Grand Prix.

I aftenen fik vi deltagere på løbebånd, på svæve-bræt og omringet af sølvballoner. Til Melodi Grand Prix stod vinderen blot på en skammel!

Dommerpanelet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Dommerpanelet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Simon Kvamm fortsatte stilen fra sidste år.

Først valgte han genialt at gøre det energiske B.O.C-hit 'Ibiza' til et Steen Jørgensen-agtigt crooner-nummer - derefter satte han dyster elektronik til Søren Huss' sorg-nummer 'Et hav af udstrakte hænder'. Smukt!

Den selvtilfredse elefant i rummet

Simon Kvamm bemærkede det selv kækt lige inden pausen: Otte ud af ni sange i aften var på dansk, og her kan sidste års vinder læne sig selvtilfreds tilbage i stolen.

Simon Kvamms gruppe Silmani. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Simon Kvamms gruppe Silmani. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Har de andre dommer måtte indse, at Simon Kvamm har fat i den lange ende, eller var det blot et engangstilfælde i aften?

Det får vi at se, men da Thomas Blachman satte sin unge deltager til at synge et Guldimund-nummer føltes det i hvert fald lidt som en genudsendelse af et Simon Kvamms indslag fra sidste år.