Efter sidste uges program, hvor ingen røg hjem, men ét par blev fredet, var det igen alvor.

Syvende program stod i latindansenes tegn, men selvom lidt hede dansetrin er kærkomne, nu hvor det danske efterår for alvor har meldt sin ankomst, så var det ikke dansen, der strålede i aften. Det var derimod et helt særligt stykke tøj.

Søren Le Schmidt og Mie Moltke blev sendt hjem, og dermed er vi nede på fem par.

Her får du aftenens top, bund og detalje.

Bestseller, sæt det i produktion, nu!

Julefrokost-sæsonen er lige oppe over, og lige i hælene på den følger nytårsaften. Fælles for disse begivenheder er, at du formentlig gerne vil troppe op i noget lidt pænere end de nedslidte jeans og sovseplettede T-shirts, du normalt trisser rundt i.

Måske har du allerede kigget ind bagest i skabet, hvor dit jakkesæt, som du sidst havde på til din nevøs konfirmation for syv år siden, hænger. Allerede på øjemål kan du se, at det projekt er mere dødsdømt end den danske minkbestand, men bare rolig, for du kan sagtens lade det hænge.

Det der jakkesæt, det kan altså noget. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I år er det nemlig tid til noget helt nyt. Når du tropper op til til julefrokosten, så gør du det i det jakkesæt, som Sebastian Bull bar her til aften. Kulsort, men med så mange glimtende og glitrende pailletter, at han lignede en omvandrende scene fra 'Star Wars'. I et program, hvor det ofte er kjolerne, der stjæler showet, var det skønt at se, at det modsatte køn også vil lege med.

I oktober kunne Bestseller fortælle, at de var gået en milliard tilbage på bundlinjen, men de penge henter de hurtigt, hvis de får sat det her jakkesæt i produktion – det råd fik du gratis, Anders Holch!

Av for shawarma-da, den må gøre ondt!

Aftenens bund er en lidt alternativ en af slagsen, og det skyldes, at aftenens program holdt ret højt niveau på både danse- og underholdningsskalaen.

Men formatet tilsiger nu engang, at der skal findes en bund, og i aften går den til Özlem Cekic. Ikke på grund af hendes evner på dansegulvet, men derimod for det væddemål, hun havde indgået – og tabte.

Özlem Cekis sendte en sød hilsen til sin mand, der var blandt publikum. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den tidligere toppolitiker kunne således, efter en større kærlighedserklæring til sin mand, som fik tårerne frem, fortælle, at hun havde indgået et væddemål om at skulle give en shawarma, hvis hun græd i årets 'Vild med dans'.

Den tabte du, Özlem. Spørgsmålet er så bare, hvem der er den heldige modtager af sharwamaen?

Det var dog ualmindeligt forfriskende!

I et program, hvor alle for det meste er helt oppe at køre, og ALT ER FANTASTISK, skete der noget utroligt forfriskende.

Sebastian Bull har været den her sæsons bulderbasse, hvor han med kronisk godt humør – og tiltagende evner på dansegulvet – har vundet både seere og dommers gunst. Men i aften viste han en side af sig selv, som vi ikke har set meget til.

For da han og partneren Asta Björk efter deres jive skulle sætte ord på, hvordan det var at stå ude på gulvet, blev skuespilleren med egne ord paf. Der opstod noget, som bestemt ikke er hverdag i et dansk underholdningsprogram – et øjebliks uforfalsket ærlighed.

»Jeg har altid talt lidt dårligt til mig selv, men nu ser jeg mig selv på en ny måde,« sagde han.