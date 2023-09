Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

En populær tv-vært vendte tilbage til skærmen for at være vært på Forræder - hvem? Sofie Linde

Lise Rønne

Stephania Potalivo Hvordan kan de loyale vinde i Forræder ? De loyale vinder, hvis der er 1 eller 0 forrædere tilbage

De loyale vinder, hvis de afslører alle forrædere

De loyale vinder, hvis der er mindst to loyale tilbage til sidst Hvad hed den youtuber, der røg ud som den første i Forræder ? Jacob Pimp Winneche

Elliot Hove

Elias Hole Hvad hedder den forræder, der forlod spillet i det seneste program? Trine Gøtsje

Tine Gøshe

Tine Gøtzsche Hvor foregår denne sæson af Forræder ? Ved Svendborg

Ved Faaborg

Ved Middelfart

