Den grønlandske sanger og skuespiller Nukâka Coster-Waldau overraskede alt og alle, da hun pludselig befandt sig i Los Angeles forud for Oscaruddelingen.

Her var hun for at støtte medinstruktøren på den dansk-grønlandske kortfilm 'Ivalu'.

»Jeg er heppekor så det basker. Pipaluk (Jørgensen, medinstruktør på 'Ivalu', red.) er en af mine nærmeste veninder, og jeg er utrolig stolt over, at Grønland er på verdenskortet nu,« fortæller Nukâka Coster-Waldau til B.T. og tilføjer:

»Vores sprog er med. Det er stort. Vores lille, grønlandske sprog.«

Producer Rebecca Pruzan (tv) og Nukâka Coster-Waldau (th) ved Oscar-uddelingen i Los Angeles. Foto: Jacob Heinel Jensen Vis mere Producer Rebecca Pruzan (tv) og Nukâka Coster-Waldau (th) ved Oscar-uddelingen i Los Angeles. Foto: Jacob Heinel Jensen

Filmen 'Ivalu' handler om pigen Pipaluk, der leder efter sin storesøster Ivalu, der er løbet hjemmefra. Men den handler også om alkoholisme og incest.

Hvordan har du det med de tunge temaer i filmen?

»Det er et verdensproblem, jo. Nu bliver det så belyst i Grønland. Og selvfølgelig er det et hårdt emne, men det er vigtigt,« forklarer Nukâka Coster-Waldau og tilføjer:

»Det gør det så poetisk og smukt, at man kun kan sidde med en klump i halsen«

Det er hun ikke ene om at mene. Hun fortæller nemlig, at nomineringen af en grønlandsk film har haft stor betydning i Grønland.

»Alle sidder og ser med. Folk er så stolte,« afslutter hun.

