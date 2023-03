Lyt til artiklen

Det endte med nærmest ikke at handle om film, da det skulle have handlet om film.

Oscar-uddelingen i 2022 blev overtaget af en helt anden dagsorden end hyldesten af film, da Will Smith for rullende kameraer og for hele verdens tv-seere målrettet gik op mod værten Chris Rock og smækkede ham en syngende lussing.

Voldsepisoden har fået Det Amerikanske Filmakademi til at lave ændringer ved dette års uddeling af Oscar-statuetter.

Det fortæller B.T.s royale korrespondent, der netop nu har vendt blikket fra Kongehuset for et kort øjeblik og er i Los Angeles for at dække årets Oscar-uddeling.

»Sidste års Will Smith-skandale hænger tungt i luften i Hollywood, fordi det jo gik fuldstændig galt på alle måder sidst,« siger Jacob Heinel.

Derfor har arrangørerne, fortæller han, taget konsekvensen.

»De har blandt andet øget sikkerheden omkring scenen,« fortæller han. Andre ændringer omfatter blandt andet krisepsykologer i kulissen.

Og så har man forhindret Will Smith i at være til stede. Han har fået karantæne mod at deltage i det store show i 10 år frem.

Til gengæld blev Chris Rock tilbudt værtstjansen igen i år. Noget, han dog takkede nej til.

»Man skal også huske, at Will Smith ikke bare ødelagde det for sig selv, men for hele filmbranchen,« siger Jacob Heinel.

»Der var ikke nogen, der talte om andet end den skandale. De film, der skulle have haft en masse opmærksomhed og taletid, fik jo ingen mediedækning.«

En »katastrofe« for showet kalder Jacob Heinel episoden.

»Det er jo spøgelses fra sidste år. Det fylder stadig i medierne frem for filmene.«

