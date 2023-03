Lyt til artiklen

Anders Walter vandt i 2014 en Oscar for sin kortfilm 'Helium'. Ved nattens Oscaruddeling har han mulighed for at vinde en ny for kortfilmen 'Ivalu'.

'Ivalu' handler om grønlandske Pipaluk, der leder efter sin forsvundne storesøster Ivalu.

Men ifølge B.T.s Jacob Heinel, der i øjeblikket befinder sig i Los Angeles for at dække nattens Oscaruddeling, er Anders Walters vinderchance meget små.

»Lige kortfilmskategorien mestrer Danmark. Men i år er der ikke noget, der tyder på gode danske vinderchancer,« fortæller Jacob Heinel og tilføjer:

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. befinder sig i Los Angeles for at afdække Oscaruddelingen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. befinder sig i Los Angeles for at afdække Oscaruddelingen. Foto: Bax Lindhardt

»Der er stadigvæk håb at spore, men den er ikke favorit lige nu. Det er ellers en utrolig smuk film, selvom den er meget tragisk.«

I stedet er det den italienske Le Pupille, der er favorit til at vinde prisen i kortfilmkategorien.

Anderledes ser det dog ud for 'Triangle of Sadness' i bedste film-kategorien. Selvom det ikke er en danskproduceret film, så medvirker både danske Vicki Berlin og dansk-kroatiske Zlatco Buric i større roller.

»Jeg talte med Zlatko Buric i går, og han er sikker på sejr. Filmen vandt også en gylden palme, så det er slet ikke utænkeligt, at Triangle of Sadness vinder. På den måde kan vi få en halv dansk oscar-sejr i nat,« fortæller Jacob Heinel og tilføjer:

»Men den er i skarp konkurrence med 'Everything Everywhere All At Once'.«

Sidstnævnte er en amerikansk film om en kinesisk immigrant, der kan redde universet fra at gå under ved at rejse i parallelle dimensioner.

»Den får det nok svært blandt den amerikanske befolkning. Men den er storfavorit til at vinde,« siger Jacob Heinel.

B.T. dækker Oscaruddelingen natten igennem.