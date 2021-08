»Nej, nej, nej.«

Ghita Nørby havde nærmest kun et ord at sige, da hun tirsdag aften mødte op til gallapremieren på 'Pagten' i biografen Imperial i København.

Det var første gang, Ghita Nørby viste sig offentligt, siden hun smeltede totalt sammen på direkte tv i et interview med vært Simi Jan i 'Go' aften live' på TV 2. Ghita Nørby kaldte Simi Jans spørgsmål for idiotiske, og det satte gang i en heftig debat om skuespillerens opførsel.

Derfor var forventningerne store, da det kom frem, at Ghita Nørby ville deltage i gallapremieren på Bille Augusts nye film. Normalt er det sådan, at skuespillerne bliver inviteret til at se filmen gratis, mod at de stiller op til fotos og interviews med de fremmødte journalister.

Men Ghita Nørby ønskede kun at lade sig fotografere og flygtede derefter fra pressen for at gå ombord i buffeten i biografens foyer.

Ghita Nørby ville ikke tale med pressen. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Ghita Nørby ville ikke tale med pressen. Foto: Thomas Sjørup

»Men jeg siger ikke noget til nogen,« sagde Ghita Nørby, da både B.T. og Ekstra Bladet forsøgte at tale den 86-årige varm ved at stille spørgsmål om filmen, der handler om Karen Blixens liv.

Men svaret forblev samme:

»Nej.«

Under interviewet i 'Go' aften live' i juli spurgte Simi Jan, om Ghita Nørby havde nogle mørke sider. Det medførte en svada.

»Det er faktisk umuligt at svare på dit spørgsmål, fordi det ikke er et spørgsmål, et professionelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg sige dig,« sagde Ghita Nørby.

Det er ikke første gang, at Ghita Nørby har angrebet journalister. I 2019 var det Radio24syv-journalisten Iben Maria Zeuthen, der fik at vide, at hun var sentimental, overfladisk, selvhøjtideligt og banal under et interview.

»Hvad tror du, at jeg tænker?« spurgte Ghita Nørby dengang.

»Jeg tror, du tænker, at jeg er en idiot,« svarede Iben Maria Zeuthen.

»Fuldkomment rigtigt,« sagde Nørby.

TV2s krigskorrespondent Simi blev svinet til, da hun interviewede Ghita Nørby. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere TV2s krigskorrespondent Simi blev svinet til, da hun interviewede Ghita Nørby. Foto: Sophia Juliane Lydolph

To år senere gik Ghita Nørby så amok hos Simi Jan i direkte tv.

B.T. har også forsøgt at få Simi Jan i tale om det opsigtsvækkende interview på 'Go aften live'.

»Det er pænt at dig at spørge. Men jeg har ingen kommentarer,« siger Simi Jan.

Ghita Nørby har efterfølgende sagt, at hun skulle have styret sig under interviewet på TV 2.

»Jeg bliver ked af, at jeg ikke kan styre... Hvorfor skulle jeg dog råbe op? Det er jo idiotisk, det kan jeg jo godt se. Hvorfor skulle jeg dog det? 'Hold nu din kæft, Ghita. Så lad være… Lad være…' Jeg bliver sgu ked af det,« sagde hun til Anders Lund Madsen i podcasten 'Fedeabes aktuelle forklaringer' på Talk Town.