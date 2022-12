Lyt til artiklen

Det er ikke hvilke som helst chefer, der nu er helt færdige hos produktionsselskabet Blu, som blandt andet står bag produktionen af ‘X Factor’.

B.T. har fået bekræftet fra flere kilder, at den ene af de chefer, der er blevet afskediget er selskabets administrerende direktør, Anne Brostrøm.

De to chefer blev i sidste uge sendt hjem, og tirsdag har selskabet Fremantle, som ejer Blu, meddelt, at ingen af de to chefer vender tilbage.

»Parterne har afsluttet uenigheden mellem dem i mindelighed. Parterne har således afsluttet samarbejdet ved gensidig aftale. Af hensyn til de involverede parter ønsker vi ikke at uddybe sagen yderligere,« lød det tidligere tirsdag fra Yvonne Thomsen, der er kommunikationschef hos Fremantle.

Anne Brostrøm har været administrerende direktør hos Blu siden 2014, og inden da var hun programredaktør hos TV3.

Hun har også, ifølge sin Linkedin-profil, tidligere været redaktionschef hos både Nordisk Film og Metronome, samt ekstern lektor i medievidenskab hos Københavns Universitet.

Den anden chef, der nu også er helt færdig hos Blu, er også en af selskabets øverste chefer, nemlig produktionschef Annette Rosbach, bekræfter flere kilder overfor B.T.

Annette Rosbach har været i branchen i mange år, og har tidligere blandt andet været projektleder for produktioner i produktionsselskabet Endemol - ligesom hun også har arbejdet hos Mastiff.

Ifølge Mediawatch har hun tidligere arbejdet med produktionerne af 'Wipe Out', 'Dating in the Dark' og 'Velkommen hjem'.

B.T. har gentagne gange, gennem flere dage, forsøgt at få en kommentar fra både Anne Brostrøm og Annette Rosbach til, hvorfor de blev hjemsendt, men de svarer hverken på opkald eller sms’er.

Ifølge oplysninger fra Ekstra Bladet og Mediawatch skyldes den nu permanente hjemsendelse, at medarbejderne klagede over arbejdsmiljøet.