30-årige Susanne kæmper med en voldsom skam efter en fejlslagen brystoperation.

Hun har ønsket sig større bryster, siden hun var blot 13 år gammel, og efter hun fødte sit andet – og efter planen – sidste barn, tænkte hun, at det skulle være nu.

Derfor tog hun kontakt til en plastikkirurg, som rådede hende til at få både et løft og en forstørrelse af brysterne, hvilket Susanne accepterede.

Undervejs i operationen skiftede kirurgen dog pludselig mening og besluttede sig for, at løftet ikke var nødvendigt. Det fortæller hun i aftenens afsnit af TV3-programmet 'Mit plastikmareridt'.

»Det er en meget mærkelig historie,« siger den ene af de to kirurger i programmet og fortsætter:

»Det er mærkeligt, at kirurgen undervejs bestemmer sig for, at brystløftet ikke er nødvendigt. Det er et brud på aftalen og burde ikke ske.«

Og det skulle da også vise sig, at brystløftet bestemt var nødvendigt.

Da Susanne tre uger efter operationen dukkede op til efterkontrollen, så hendes bryster bestemt ikke ud, som hun havde ønsket, fortæller hun i programmet:

Eksperterne tilser her Susannes bryster, som er begyndt at hænge efter en fejlslagen operation.

»De så meget mærkelige ud og er meget aflange og flade.«

Susanne fortæller endvidere, at kirurgen blot rådede hende til at gå rundt med et elastikbånd, da det ville trykke implantaterne på plads.

Og det virkede da også, men kun i et halvt års tid, og så begyndte brysterne igen at hænge så meget, at Susanne selv kalder dem for 'gammelkonebryster'.

Hendes bryster påvirker hende så meget, at hun til daglig går og skjuler sig ved at tage flere lag tøj på eller ved at have armene over kors, fortæller hun i programmet med tårer i øjnene.

Susanne har forsøgt at tage kontakt til klinikken, der opererede hende, men det har vist sig, at myndighederne har lukket den, og derfor har der ikke været det store, hun har kunnet gøre.

I hvert fald ikke før nu, hvor hun har prøvet lykken i TV3-programmet.

