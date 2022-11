Lyt til artiklen

Det var ikke i orden, at Jesper Bruun Rasmussen købte et maleri, hans firma selv havde vurderet, uden at fortælle det til sælgerne.

Det mener auktionshuset Bruun Rasmussen, som i en pressemeddelelse tager afstand fra sin tidligere direktør.

»Bruun Rasmussen er i dag under en ny ledelse og et nyt ejerskab. Ingen i den nuværende ledelse var involverede i sagen. Den i programmet skildrede adfærd er ikke acceptabel. Bruun Rasmussen følger de højeste standarder for integritet,« lyder det i en pressemeddelelse fra nuværende administrerende direktør Jakob Dupont.

Det omtalte program, 'Auktionshusets hemmelige handel', blev torsdag aften sendt på TV 2 og afslørede en hidtil hemmelig lydfil, som giver nyt liv til en speget sag fra 2013.

Her forsøgte arvingerne til rigmanden Hans Smith – som dengang gik under navnet Substralkongen for sin succes med salg af det populære gødningsmiddel – at sælge et maleri af deres far, som den legendariske popart-kunstner Andy Warhol havde fremstillet.

Ifølge Bruun Rasmussen kunne værket sælges for 600.000. Men portrættet blev ikke solgt.

Ikke før en anonym køber bød 550.000 kroner og løb med maleriet.

Trods afslaget i prisen var arvingerne tilfredse med salget.

I hvert fald indtil de senere fik at vide af omveje, at køberen var ingen ringere end Jesper Bruun Rasmussen.

Altså manden, hvis firma havde sat prisen. Og hvis firma tog et klækkeligt salær for at have solgt maleriet til sin egen ejer.

»Vi er blevet snydt. Det er jo uetisk,« fortæller en af Hans Smiths døtre Pernille Storup i TV 2-dokumentaren.

Senere fandt hun nemlig ud af, at maleriet var mere værd. Markant mere værd faktisk.

Og det havde Jesper Bruun Rasmussen formentlig vidst, er hun overbevist om. I samme periode var han nemlig på auktionsmesse i London, hvor et lignende Andy Warhol-maleri af Hans Smiths kone, Cardi Smith, var blevet udbudt til en langt højere pris end de 600.000 kroner.

Til TV 2 afviser Jesper Bruun Rasmussen at have gjort noget forkert ved at byde sig til som anonym køber.

»Der var ikke andre, der ville købe det. Så købte jeg det. Det er der ikke nogen, der kan forbyde mig,« siger han og tilføjer, at han spurgte det pågældende auktionshus i London, om de ville købe hans eksemplar.

Det ville de ikke. Derfor har han altså ikke tjent noget på manøvren.

Her ses det omtalte portræt af Hans Smith. Foto: Ulf Hedin / TV 2 Vis mere Her ses det omtalte portræt af Hans Smith. Foto: Ulf Hedin / TV 2

Og den tidligere ejer og bestyrelsesformand i auktionshuset Bruun Rasmussen gik da også fri, da han i 2018 blev anholdt og sigtet for forsøg på bedrageri. Over for politiet afviste han at vide, hvad portrættet af Hans Smiths kone var blevet solgt for. Han havde udelukkende købt sit maleri, fordi han regnede med, at det en dag kunne blive penge værd.

Og det blev det bestemt også. For nylig blev det nemlig solgt for godt 1,1 millioner danske kroner. Altså det dobbelte af den oprindelige pris.

Det var bare ikke Jesper Bruun Rasmussen selv, der tjente pengene.

For nogle år siden pudsede arvingerne nemlig en advokat på auktionsbossen som til sidst indvilgede i at sælge maleriet tilbage til dem.

TV 2 har spurgt Bruun Rasmussen, hvor ofte auktionshusets egne folk har budt sig til som anonyme købere og sælgere, uden at informere sælgerne om det, men det har det ikke ønsket at svare på.

I en skjult lydoptagelse, som TV 2 er kommet i besiddelse, lyder det dog som om, at Andy Warhol-sagen ikke er en enlig svale.

»Jeg var jo ikke chokket. Det var ganske almindeligt. Det skete hver tredje-fjerde måned. Nu var det bare den her sag,« lyder det fra Claus Poulsen, der var administrerende direktør i Bruun Rasmussen, da Andy Warhol-værket blev handlet.

Under den optagede samtalen, som finder sted under en frokost mellem ham og to andre mænd, bliver han spurgt, om Jesper Bruun Rasmussen har 'været snu, eller har han bare været en chancerytter'.

»Det er manglende erkendelse af, at du kan blive taget for noget, man ikke må. Der er jo aldrig sket noget,« svarer den tidligere administrerende direktør.

Jesper Bruun Rasmussen er gjort bekendt med lydoptagelsen, men fastholder, at han trods sin status har købt og solgt på lige fod med alle andre.

'Auktionshusets hemmelige handel' kan ses på TV 2 Play.