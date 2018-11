Niklas kæmpede med at finde ordene og holde tårerne tilbage, da han skulle udtrykke sin kærlighed til bryllupsfesten i det seneste afsnit af reportageserien.

Bryllupsklokkerne ringede fortsat i tirsdagens afsnit af ‘De unge mødre’, hvor seerne igen var med til bryllup hos Maria og Niklas Galthéen Dahl fra Hedehusene. Vielsen var vel overstået, og i afsnittet skulle der først tages bryllupsbilleder, inden kærligheden skulle fejres til traditionel bryllupsfest.

Maria havde på forhånd besluttet sig for, at hun ikke skulle holde en tale under festlighederne. Den unge mor fortalte seerne, at hun ikke kunne, fordi hun ville begynde at græde og hulke, og derfor holdt hun sig helt fra det. Niklas var dog fast besluttet på at udtrykke sin kærligheden til sin nye hustru, men han havde ikke nemt ved det.

Den tydeligt rørte brudgom havde svært ved at finde ordene, og flere gange under talen til sine forældre, svigerforældre og Maria måtte han tage en pause og skåle med gæsterne. Det var noget, der også rørte den unge mor.

– Jeg har det blandet med, at Niklas bliver så rørt i sin tale, fordi jeg synes jo, det er synd for ham, at han så gerne vil sige noget, og jeg kan se, at han har skrevet to A4-ark fyldt med tekst. Men han kan bare ikke få ordene frem, og jeg ved jo, at det lige præcis er sådan, jeg selv har det, fortalte hun i afsnittet.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se en del af Niklas’ tale.

Kæmpede mod tårerne

Efter lidt tid fandt Niklas dog ordene, og selv om han fortsat måtte kæmpe mod tårerne, så fik han fremstammet en kærlighedserklæring.

– Du er det bedste, der er sket for mig – både dig og drengene. Der er ikke det, jeg ikke ville vil gøre for jer tre. Jeg har haft så svært ved at skrive den her tale, fordi jeg vidste, jeg ville begynde at tude – og det gør jeg allerede, lød det blandt andet fra ham.

Det var ikke kun Niklas og Maria, der blev rørt af talen. De rørende ord fik også følelserne frem hos flere af gæsterne, og blandt andet Marias svigerinde, ‘De unge mødre’-deltageren Michelle Ellekær, måtte tørre tårer væk fra øjnene.

Realityportalen har fået lov til at bringe hele den tale, som Niklas havde forberedt sig på. Den kan du læse herunder:

Jeg vil gerne starte med at sige tak for, at I havde lyst til at komme og fejre dagen med os i dag. Et stort tak skal I også have, svigerfar og svigermor. Tak, fordi jeg må få jeres datter. Jeg lover, jeg nok skal passe på hende og børnene, selvfølgelig.

Mor, du har altid været en inspirationskilde. Du er den sejeste kvinde, jeg kender. Alt det, du har lært mig, har gjort mig til den, jeg er i dag, og det vil jeg gerne sige tak for.

Far, jeg har set op til dig det meste af mit voksne liv. Men jeg har nu kun tænkt mig at gøre det her én gang. Også et stort tak til dig og ikke mindst Helle for at støtte og hjælpe, når jeg har haft det svært.

Maria, da vi skulle mødes første gang, var jeg så nervøs, at jeg næsten ikke kunne sige noget. Jeg vidste med det samme, at du var den rigtige, og at jeg havde fundet det, jeg manglede. Jeg vil elske dig, så længe jeg lever. Du ser smuk ud i dag, og til min sidste dag vil jeg huske det her øjeblik.

Tak, fordi du sagde ja. Jeg er ikke den nemmeste at leve sammen med, men du klarer det, og jeg forstår stadig ikke hvordan. Men selv om jeg ikke er den nemmeste, så prøver jeg at være den bedste for dig og børnene. Vi har oplevet både godt og skidt, men heldigvis mest godt. Jeg vil gøre mit for, at der bliver mere fremover.

Jeg kan ikke beskrive, hvor lykkelig jeg er, over at jeg kan se dig hver dag. Jeg elsker dig så ufattelig højt – og endnu en gang tak.

Og så synes jeg, at vi skal udbringe en skål for min brud.

