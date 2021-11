TV 2 skal på jagt efter en ny dommer til næste års sæson af 'Vild med dans'.

Britt Bendixen har nemlig besluttet at stoppe efter den nuværende. Det bekræfter tv-stationen overfor Her&Nu.

»Det er rigtigt, at Britt Bendixen stopper efter denne sæson,« siger underholdningsredaktør på TV 2, Thomas Strøbech til ugebladet.

»Hvert år gør vi os umage for at forny og forbedre ‘Vild med dans’ – herunder at sætte det skarpeste hold, og det arbejde vil vi fortsætte med på den anden side af finalen.«

Britt Bendixen har været dommer i alle programmets sæsoner med undtagelse af sæson 16.

Nu kan spekulationerne så begynde om, hvem der skal overtage den ledige plads, medmindre TV 2 vælger at gå tilbage til det oprindelige koncept med kun fire dommeren.



Vælger de at beholde fem dommer, har Silas Holst – som tidligere har fortalt, at dette er hans sidste sæson som danser i programmet – udtalt sig varmt om muligheden for at indtage rollen.

»Jeg ville elske det,« sagde han efter fredagens niende liveshow af 'Vild med dans'.

»Hvis der bliver en ledig plads, vil jeg se det som en kæmpe ære at få lov til at sidde der.«

Britt Bendixen regnede allerede med, at sæsonen i fjor blev hendes sidste, men hun var altså tilbage bag dommerbordet til årets sæson.

»Jeg havde også regnet med, at sidste sæson blev min sidste. For jeg synes, jeg var lidt træt. Men så ringede TV 2 til mig her for tre-fire-fem måneder siden og sagde: 'Britt, vi vil så gerne have dig med igen',« har dommeren forklaret til B.T.

»Og ved du hvad, så bliver man smigret, og jeg hørte mig selv sige ja. Og jeg tror også på en eller anden måde, at jeg er en gevinst for programmet.«



Vi må se, om TV 2 nok engang giver den rutinerede dommer et kald, eller om det denne gang er et endegyldigt farvel til dommerrollen i 'Vild med dans' for Britt Bendixen.