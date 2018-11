Skuespiller Simon Stenspil og dansepartneren Asta Björk kunne fredag aften løfte Vild med dans-trofæet, men dommer Britt Bendixen kunne ikke lade være med at have en lidt blandet følelse.

For Molly Egelind og Mads Vad havde samlet set været bedst.

»Jeg har ondt af Molly og Mads, for de har egentlig været det bedste par hele vejen og nok det bedste standard-latin par,« siger dommer Britt Bendixen til B.T. efter finalen i Forum Horsens fredag aften.

»Men det var fuldt fortjent, det der skete,« tilføjer dommeren med en forkærlighed for briller.

Vild med dans-dommerne: Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Britt Bendixen og Jens Werner. Foto: Martin Sylvest

Hun forklarede, at selvom Molly Egelind og Mads Vad nok havde været det mest stabile par og det generelt bedste par gennem hele sæson 15 af Vild med dans - ja så tog Simon Stenspil og Asta Björk bare Danmark med storm i finalen.

Især parrets freestyle-dans fik taget til at lette i Forum Horsens - og tilsyneladende også hjemme i stuerne.

»Det var overraskende, men jeg må sige reelt nok, for efter den freestyle er det klart, at dommerne går i ekstase, Danmark går i ekstase, publikum bliver vilde og stemmer på dem,« lyder det fra den erfarne Vild med dans-dommer.

Hun gav selv Simon Stenspil og Asta Björk et 10-tal for deres freestyle, og det samme gjorde de andre dommere, der dog også tildelte Molly Egelind og Mads Vad 10-taller for deres freestyle.