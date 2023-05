Den tidligere britiske tv-vært Phillip Schofield indrømmer, at han har haft et forhold til en meget yngre kollega og efterfølgende har løjet om det.

I en meddelelse udsendt via Daily Mail indrømmer 61-årige Phillip Schofield, som i en årrække var vært på det populære tv-program This Morning på tv-stationen ITV, at han indledte et forhold til en meget yngre mand på et tidspunkt, hvor han endnu var gift.

Samtidig indrømmer han, at han løj overfor sin arbejdsgiver, overfor kolleger, venner og sit agentfirma, som nu har droppet ham med øjeblikkelig virkning.

»Det første, jeg vil sige, er: Jeg er dybt ked af at have løjet overfor dem og mange andre om et forhold, som jeg havde med en, der arbejdede på This Morning. Jeg havde et konsentuelt on-off forhold med en yngre mandlig kollega på This Morning,« lyder det fra Phillip Schofield.

Phillip Schofield med sin kone Stephanie Lowe ved Brit Awards i 2018 i London. Foto: Tolga AKMEN

»Selv om jeg mødte manden, da han var teenager og blev bedt om at hjælpe ham ind i tv-branchen, så var det i modsætning til spekulationer først efter, at han startede med at arbejde på programmet, at det blev til mere end bare et venskab. Det forhold var uklogt, men ikke ulovligt. Det er nu overstået,« skriver Phillip Schofield desuden.

I meddelelsen bekræfter Phillip Schofield, som i sidste uge blev fjernet fra sin rolle på This Morning-programmet, desuden, at han har opsagt alle sine roller hos ITV.

Dermed står kendisshowet British Soap Awards uden vært i næste uge.

Beslutningen om at fjerne Phillip Schofield fra programmet kom efter, at forholdet til medvært Holly Willoughby ifølge rygter var blevet så anstrengt, at tv-seere var begyndt at bemærke den akavede stemning imellem dem.

Ifølge en tidslinje fra Sky News, begyndte det at gå skævt mellem de to stjerneværter i april i år. Her skulle de to have præsenteret programmet sammen for første gang i lang tid, efter Phillip Schofield havde været på orlov.

Holly Willoughby og Phillip Schofield ved ITV Gala i 2016. Foto: Joel Ryan/Invision/AP Foto: Joel Ryan

Hans orlov skyldtes en sag mod Phillip Schofields bror, som blev dømt for en række seksuelle overgreb mod børn.

I sit comebackprogram takkede værten for støtten og slog fast, at han ikke længere havde en bror. Men Holly Willoughby var ikke at se.

Siden fulgte rygter om, at de to slet ikke snakkede sammen mere. Phillip Schofield var ellers ude og kalde Holly Willoughby for sin 'klippe' og sagde, at de stadig var venner. Han indrømmede dog også, at de seneste uger ikke havde været lette for nogen af dem.

Phillip Schofield har været vært på This Morning i mere end 20 år.