Robin Windsor er død.

Han var særligt kendt som professionel danser i den britiske version af 'Vild med dans' kaldet 'Strictly Come Dancing' og blev kun 44 år gammel.

Dødsfaldet bekræftes af produktionsselskabet Sisco Entertainment overfor BBC.

»Udover hans uforlignelige dans, så lyste Robins vibrerende væsen rummet op, og spredte sin smittende energi og varm til hver en prøve og optræden,« lyder det i den officielle udtalelse.

»Robin, du vil blive dybt savnet.«

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad Robin Windsor døde af.

Udover 'Vild med dans' startede Robin Windsor også sin egen danseskole kaldet Burn The Floor.

I udtalelsen herfra lyder det, at ejeren Robin Windsor »på tragisk vis er gået bort«.

Robin Windsor var professionel danser i 'Vild med dans' i tre år frem til 2013, og her nåede han blandt andet at være en del af programmets første mandlige dansepar.

Flere af Robin Windsors dansekollegaer fra tv-formatet har ligeledes delt deres sorg og deres hyldelst af deres afdøde ven og kollega på de sociale medier.

Senest var han aktuel i Moulin Rouge-hyldestmusicalen 'Come What May'.