Det er seks år siden, at Bridget Jones for tredje gang tog verden med storm med sit lidt uheldige kærlighedsliv.

Nu fortæller forfatteren bag, Helen Fielding, at der meget vel kan være mere på vej.

I et interview med Radio Times afslører forfatteren nemlig, at hun arbejder på et nyt manuskript.

»Ja, jeg arbejder på det, og jeg håber virkelig det kommer til at ske,« bekræfter hun og fortsætter:

»Hver film, der bliver lavet, er et mirakel. Det er virkelig svært at få de her film til at ske og lave dem gode. Men jeg ville elske at se den på skærmen.«

De første to film 'Bridget Jones's Dagbog', 'Bridget Jones: 'På Randen af Fornuft' var baseret på bøgerne af samme navn.

Mens den tredje film, 'Bridget Jones's Baby' ikke blev baseret på Fieldings bog 'Mad about a boy', men på to klummer som Fielding skrev i 2005 og 2006 for avisen The Independent.

Komediefilmene har samlet indtjent mere end 750.000 millioner dollar på verdensplan og har haft Renée Zellweger, Colin Firth og Hugh Grant på rollelisterne.

Filmen er endnu ikke bekræftet – men fans af den uheldige, men elskede Bridget Jones, kan godt begynde at håbe.