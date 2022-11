Lyt til artiklen

I år er der fem års jubilæum på 'Breinholts julekalender'.

Og med tiden har Søren Rasted og Anders Breinholt lært at slappe af med, at danskerne hele julen kan se dem fjollede og fulde rundt på tv og sige »totalt mange latterlige ting«.

For som Anders Breinholt minder om, så ligner deres lille øleksperiment jo det, man ser hos en stor del af danskerne i december, når der afholdes julefrokoster i stor stil.

Men da tv-værten og musikeren fik den første julekalender til gennemsyn, var de noget mere på stikkerne.

»Jeg mindes at snakke med Lene om, at enten så var det den dårligste idé i verden, eller også var det den bedste,« forklarer Søren Rasted om projektets start.

Han endte som bekendt med at takke ja, da Anders Breinholt ringede efter ham som den første på listen.

Så de to venner gik i studiet, drak de 24 øl plus det løse og havde en »skide sjov« optagedag.

»Men så fik vi udsendelserne til godkendelse – vi havde to dage til at kigge det hele igennem og komme med noter. Jeg havde tætskrevet fire sider med ting, jeg synes var for meget og for dumme, og som jeg godt kunne tænke mig at få fjernet, og så ringede jeg til Anders, og han havde sådan set lige så mange,« forklarer Søren Rasted med et grin.

Foto: Casper Østergaard Vester / TV 2 Vis mere Foto: Casper Østergaard Vester / TV 2

Men faktisk endte de to venner med at blive enige om at droppe deres indvendinger og stå ved deres tv-brandert i al sin pragt.

»På en måde var der også noget meget sejt ved at lade det stå, som det var,« forklarer Søren Rasted.

Og Anders Breinholt tilføjer, at de hverken har sagt eller sendt noget ud, de fortryder. Faktisk er der dårligt nok klippet i nogen af de fem års julekalendere.

»Når der ikke er noget filter mere, så tror jeg også godt, at man som seere er klar over, at det er sådan, man er, når der ikke er noget manus, og det hele kører. Det er da også noget meget charmerende i,« siger Søren Rasted og smiler.