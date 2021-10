Fredagens store 'Vild med dans'-show, som var den særlige 'Knæk cancer'-udgave, var ved at nå sin ende, da den ene af værterne, Sarah Grünewald pludselig kom med en lettere overraskende information.

»Jeg har en kjole, der kravler helt op i røven på mig,« fik hun sagt, mens det var tydeligt, at hun havde sit besvær med den lange, røde kjole.

Efterfølgende kunne hun fortælle til B.T., at den generede hende helt vildt, og det ville hun gerne have styr på, før det beløb, som var samlet ind til kampen mod kræft, skulle afsløres.

Men informationen kom altså ud til hele Danmark – og det har Sarah Grünewald det såmænd også fint med.

»Jeg vil hellere sige det fremfor, at hele Danmark tror, at jeg står og klør mig i enden for hyggens skyld.«

I B.T.s livedækning bemærkede flere brugere også, at Sarah Grünewald har et ganske løssluppent sprog, hvor det ikke skortede på bandeord.

For værten handler det om, at hun ikke vil ændre på sit sprog. Hun vil blive ved med at lade sig begejstre og have det sprog, der følger med, når det sker.

»Jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke har lyst til at sammenligne mig med andre værter. Jeg vil gerne holde fast i, hvem jeg er, og hvordan jeg taler.«

»Og så længe jeg taler af begejstring og bruger bandeord af den grund, så kan jeg ikke se, at der er så meget galt i det,« siger Sarah Grünewald om sit nogen gange grovkornede sprog. Foto: Martin Sylvest Vis mere »Og så længe jeg taler af begejstring og bruger bandeord af den grund, så kan jeg ikke se, at der er så meget galt i det,« siger Sarah Grünewald om sit nogen gange grovkornede sprog. Foto: Martin Sylvest

»Og så længe jeg taler af begejstring og bruger bandeord af den grund, så kan jeg ikke se, at der er så meget galt i det.«

Helt generelt var begejstring da heller ikke en mangelvare til fredagens show, hvor 'Vild med dans' til den særlige anledning var rykket ind på Det Kongelige Teater.

Derfor mente værten da også, at hun havde holdt sig i skindet.

»Jeg synes, at jeg har talt ualmindeligt pænt i aften i forhold til, hvad jeg plejer,« slog Sarah Grünewald fast.