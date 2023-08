Bradley Cooper er kommet i modvind for sin næse – eller rettere for den næse, han har iført sig, for at spille rollen som komponisten Leonard Bernstein i den kommende film ‘Maestro’.

»Hollywood har castet Bradley Cooper – en ikke-jøde – til at spille den jødiske legende Leonard Bernstein og klistret en modbydelig overdrevet ‘jødenæse’ på ham,« lyder kritikken, som den amerikanske organisation StopAntisemitism på mediet X retter mod skuespilleren.

Organisationen betegner det som ‘kvalmende’, at Bradley Cooper har fået rollen som den jødiske komponist.

Men nu får både Bradley Cooper og hans næse støtte fra en ikke uvæsentlig side.

Leonard Bernstein var en amerikansk komponist, dirigent og pianist. Mest kendt var han for musikken til 'West Side Story'. Foto: Charles Harrity/AP/Ritzau Scanpix

Leonard Bernsteins tre voksne børn, Jamie, Alexander og Nina Bernstein, fastslår nemlig, at de på ingen måde er enige i eller forstår kritikken. Det skriver Variety.

På deres afdøde fars Twitter-konto har trekløveret slået en tekst op, der støtter Bradley Cooper og hans måde at portrættere den populære jødisk/amerikanske komponist.

»Det er tilfældigvis sandt, at Leonard Bernstein havde en dejlig, stor næse. Bradley valgte at bruge makeup til at forstærke sin lighed, og det har vi det helt fint med. Ligesom vi er sikre på, at vores far også ville have haft det fint med det,« skriver arvingerne og tilføjer:

»Enhver højrøstet klage over dette emne slår os først og fremmest som uærlige forsøg på at nedgøre en succesfuld person – en praksis, som vi alt for ofte har set udført mod vores egen far.«

I filmen ‘Maestro’, der fokuserer på Bernsteins forhold til hustruen, Felicia Montealegre, spiller Bradley Cooper overfor Carey Mulligan.

Men rollen som Bernstein burde, ifølge StopAntisemitism, være gået til Jake Gyllenhaal:

»En faktisk jødisk mand, som har drømt om at spille Bernstein i årtier.«

Leonard Bernstein, der døde i 1990, skrev blandt meget andet musikken til ‘West Side Story’ og vandt 16 Grammyer gennem sin karriere.

‘Maestro’ får den 20. december premiere på Netflix.