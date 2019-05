»Jeg blev gift for seks år siden, og min kone sidder lige her. Jeg har aldrig været gift før,« siger Quentin Tarantino.

Det sker på en pressekonference i Cannes, hvor også Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Margot Robbie er til stede.

»Jeg ventede på den perfekte pige,« siger filminstruktøren.

Køerne har været hysterisk lange foran indgangen til pressekonferencen.

Brad Pitt og Leonardo DiCaprio er utvivlsomt de største stjerner her på Cannes Film Festival.

Og for første gang nogensinde spiller de over for hinanden i 'Once upon a Time in Hollywood' om en falleret western-filmstjerne (Leo) og hans stuntmand (Brad Pitt) i 1969.

Filmen handler om de berygtede Manson-mord, og at det gamle Hollywood er i opløsning i en hippietid.

Da Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Tarantino endelig kommer på den røde løber, bliver der skubbet i ryggen, og telefoner bliver hevet i vejret.

»Brad, Leo,« lyder råbene. Nogle hviner.

Brad Pitt og Leonardo DiCaprio udtrykte stor glæde for hinanden. Foto: JOHN PHILLIPS / POOL Vis mere Brad Pitt og Leonardo DiCaprio udtrykte stor glæde for hinanden. Foto: JOHN PHILLIPS / POOL

Stjernerne ankommer afslappet og sætter sig ind. Brad Pitt giver et par håndtryk og autografer.

Indenfor siger han om sin ven Leonardo DiCaprio.

»Den største nedbrudsscene, jeg har set, kommer fra min ven Leo (Leonardo DeCaprio).«

»Det var meget, meget sjovt at arbejde sammen med Leo. Vi grinede rigtig meget. Der var en lettelse. Vi har samme baggrund og har oplevet det samme, så vi havde meget at tale om. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg vil gøre det igen.«

Leonardo DiCaprio bakker sin kollega op.

»Jeg synes, det var fantastisk nemt at arbejde sammen med Brad. Vi voksede op i den samme generation og begyndte at spille på samme tid. Brad er en fantastisk skuespiller.«

Og om Tarantino siger han:

»Quentin Tarantino gav os en fantastisk baggrundshistorie for vores to karakterer. Hvem de var, og hvordan de kendte hinanden. At de var udskud.«

epa07591648 US director Quentin Tarantino and Australian actress Margot Robbie attend the press conference for 'Once Upon a Time... in Hollywood' during the 72nd annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 22 May 2019. The movie is presented in the Official Competition of the festival which runs from 14 to 25 May. EPA/JOHN PHILLIPS / POOL Foto: JOHN PHILLIPS / POOL Vis mere epa07591648 US director Quentin Tarantino and Australian actress Margot Robbie attend the press conference for 'Once Upon a Time... in Hollywood' during the 72nd annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 22 May 2019. The movie is presented in the Official Competition of the festival which runs from 14 to 25 May. EPA/JOHN PHILLIPS / POOL Foto: JOHN PHILLIPS / POOL

»Alle her har på et tidspunkt følt sig som outsidere.«

»Der er få mennesker, der har den viden som Tarantino. Det her er hans kærlighedserklæring til filmindustrien og outsiderne i filmindustrien.«

Tarantino taler videre om filmen og dominerer pressekonferencen.

Han vil ikke afsløre for meget, men dykker ned i Manson-klanen og deres lille landområde, som bliver skildret i filmen.

»Jo mere man researcher, jo sværere er det at forstå, at alle de her unge piger og drenge fulgte Charles Manson.«

Charles Manson og hans kult af forvirrede hippier endte med at dræbe den berømte skuespiller Sharon Tate, der var Roman Polanskis kone.

Vi følger parret i filmen.

»Jeg har mødt Roman få gange. Jeg er stor fan af hans film,« siger Quentin Tarantino og fortsætter om Manson.

»De var det her trippede hippiesamfund. De er creepy. Men jeg prøvede også at vise deres hverdag.«

»Det var en tid med fri kærlighed, men da tragedien skete, tabte de uskylden.«

TIl slut spørger en kvindelig journalist om, hvorfor Margot Robbie i rollen som Sharon Tate ikke har flere replikker.

»Jeg er ikke enig i din hypotese,« brummer Tarantino.

»Jeg fik en chance for at ære Sharon og vise de fantastiske sider af hende. Sharon Tate var et skinnende lys i den her verden,« siger Margot Robbie.

»Sjældent har jeg fået så meget tid med at udfolde en karakter, selvom der ikke var meget dialog,« siger hun.

Pressekonferencen er forbi, og hysteriet fortsætter på den anden side af dørene.