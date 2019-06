Hun er kendt fra realityprogrammet 'Singleliv', hvor hun ærligt fortalte, hvordan hun godt kunne lide af date yngre mænd.

Et nyt program, der kommer på DR, viser dog en ny side af Stephanie Daniela Cipua, som mange kender under navnet 'Stephanie Star'.

Hendes ydre har været kendetegnet af meget store bryster, extensions, kunstige negle og botoxindsprøjtninger, men det skal være slut nu, fortæller hun.

»Det skete egentlig i forbindelse med, at jeg var ude for en bilulykke, hvor jeg besluttede mig for at lave en livsstilsændring,« siger realitykendissen og uddyber:

»I den forbindelse besluttede jeg, at jeg ville have en mere klassisk stil og være mere 'back to basics'.«

Hun fortæller, at bilulykken, hvor hun blev kørt ned, da hun kom gående, affødte nogle negative ting så som daglige smerter og problemer med tarmen, som gjorde, at kendissen også gik ind og kiggede på sin kost.

Hun tog dog ikke bare et nyt blik på sin livsstil, men også det eftermæle, hun efterlader til den næste generation.

»Selv for mig var alt det botox blevet for meget. Nu har jeg jo en datter, og jeg vil gerne vise de unge piger, at man ikke behøver alt det,« siger hun i et interview med B.T.

Hun fortæller, at selv om man ser sårbare sidder af kendissen, så fortryder hun ikke at have stillet sig ærligt frem på tv og inviteret folk indenfor.

Hendes ønske er, at hendes historie kan blive en inspiration, og hun fortæller, at de har været sindssygt søde og tålmodige fra produktionsselskabets side.

Stephanie Daniela Cipua skal også til psykolog i programmet, hvor man ser den iltre italieners temperament udfolde sig ved udsigten til en lidt for intim samtale for rullende kameraer.

»Jeg kan da godt sidde og tænke 'Ih, hvorfor sagde jeg nu det?', når jeg sidder og ser det igen, men jeg er jo også bare et menneske. Der er ikke meget forskel på dig og mig, selv om jeg er en flamboyant italiener,« siger hun til B.T.

Den italienskfødte Cipua kom til Damark i 1971 med sin far.

Stjernen, som blev forladt af sin mor, da hun var tre dage gammel, har meget af Italien i sig. Nu har hun selv en datter på 20 år, og de to bor sammen, kan man se i tv-programmet.

Hun fortæller, at hun blev kaldt 'spaghetti-neger' som barn i Danmark, og at der har været hårde perioder i hendes liv. Hun er dog sådan en, der overlever, slår hun fast.

Hun sammenligner sig selv med Ole Henriksen.

»Jeg får altid at vide af folk, at jeg er meget positiv, men det er så den måde, jeg håndterer tingene på.«

Nu er hun et rigtig godt sted i sit liv, hvor hendes anden bog, skrevet sammen med Thomas Wivel, snart kommer på gaden, hvor hun været i gang med en stor forandring i et tv-program, og hvor hun har smidt det kunstige hår, de kunstige negle og botoxen væk.

Over for B.T. siger Stephanie Daniela Cipua, at hun har formået holde sig fra forskønnende operationer som botox og fillers, siden de stoppede med at filme.

Hun understreger, at missionen var hendes egen, og at tv-programmet kom senere. Programmet 'Plastikdronningen siger farvel' har premiere på dr.dk/tv søndag den 9. juni.