Når Janus Bakrawi, 45, ikke danser skosålerne skidte sammen med sin dansepartner Karina Frimodt, 42, i årets ‘Vild med dans’ skriver han en ny spillefilm om sit eget liv.

»Jeg er i gang med at skrive på en ny spillefilm, der handler om mig og min familie – min far og min bror. Filmen er fra det virkelige liv i 2020. Man kommer ikke til at se tilbage i tiden, men den handler om, at fortiden fylder meget,« fortæller Janus til HER&NU, da vi møder ham til åbningen af Københavns nye Pita bar ’Pita Pusher’, som ‘Robinson’-deltageren Loco har åbnet i samme ejendom, som Janus bor i på Vesterbrogade.

Janus lavede i 2012 tv-serien ‘De bortførte børn’ på TV 2, da han selv har en fortid som bortført barn. I en alder af syv år blev Janus og hans bror Martin bortført af sin far til Jordan, og først som 11-årig kom Janus tilbage til Danmark efter en lang kamp fra moderens side. Hele bortførelseshistorien tager filmen afsæt i.

»Det er tråde til vores historik, og hvor vi er henne nu. Den handler om, hvordan vores historie har påvirket vores relation, og hvilke mennesker vi er blevet nu. Det er en forsoningsfilm,« afslører Janus, der ikke vil røbe titlen, men han kommer selv til at spille med.

»Hvis filmen går igennem, jeg har ikke fået støtte til den endnu, men hvis den går igennem, så er det planen, at jeg spiller hovedrollen,« fortæller Janus til HER&NU.

