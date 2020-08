Trods et regulært boom i antal corona-smittede i Aarhus agter byens borgmester at gennemføre den traditionsrige Aarhus Festuge sidst i august.

Det fortæller Jacob Bundsgaard, der foruden at være borgmester i Danmarks næststørste by også er bestyrelsesformand for Aarhus Festuge, til Jyllands-Posten.

»Vi kommer til at gennemføre festugen, men vi kommer også til at tage alle de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen for smitte,« siger han.

Aarhus Festuge er planlagt til at vare ti dage fra 28. august. Og selvom den plan holdes, så kan enkelte arrangementer blive aflyst med kort varsel, hvis situationen udvikler sig og gør det nødvendigt, fortæller formanden.

Foto fra en tidligere Aarhus Festuge. Foto: Kim Haugaard Vis mere Foto fra en tidligere Aarhus Festuge. Foto: Kim Haugaard

Udtalelsen fra den socialdemokratiske borgmester kommer i kølvandet på kritik fra SF's rådmand Thomas Medom, der tirsdag foreslog at aflyse festlighederne, efter at Aarhus pludselig oplevede en markant stigning i corona-smittede i løbet af få dage i begyndelsen af august.

'Med det nuværende smittetryk i Aarhus virker det ikke som verdens bedste ide at samles til festuge om godt to uger,' skriver Børn- og Ungerådmand Thomas Medom på sin Facebook-side.

'Der er meget godt at sige om festugen ugen og meget skidt at sige om Corona. Men festtelte, store forsamlinger og store kulturbegivenheder virker ikke som den rigtige prioritering, imens de daglige smittetal er høje. Det vil være relevant at undersøge, om festugen kan udskydes og holdes senere. Men lige nu må smittebekæmpelsen og vores og ikke mindst ældre og udsattes tryghed komme i første række.'

Han bakkes op af Enhedslistens Lone Norlander Smith, der til Randers Amtsavis siger:

»Jeg foreslog på magistratsmødet, at vi aflyser festugen i år. Det var der ikke umiddelbart andre, der bakkede op om. Men jeg undrer mig over, at vi skal gennemføre festugen, når vi beder alle om at passe så meget på. Vi skal være utrolig forsigtige. Og når ældre og svage skal isoleres endnu engang, og unge mennesker ikke kan starte på deres uddannelser, så skal vi andre ikke gå på gaden og feste.«

Foto fra en tidligere Aarhus Festuge. Foto: Jens Thaysen Vis mere Foto fra en tidligere Aarhus Festuge. Foto: Jens Thaysen

Holdet bag Aarhus Festuge har siden foråret været i gang med at planlægge byfesten, og man har hele tiden taget hensyn til corona-epidemiens udvikling, lyder det. Derfor er flere arrangementer rykket udendørs, ligesom der sættes færre billetter til salg til arrangementer med siddende publikum, fortæller direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, til TV 2 Østjylland.

»Vi er ret sikre på, at der bliver en festuge, men der er elementer i festugen, der kan ændres eller aflyses. Det er klart, hvis man tænker festugen som masser af øl, så kan man være bekymret. Men det har vi tonet ned og i stedet gjort mere ud af det kulturelle og debatskabende. Det bliver meget anderledes i år.«