De første sæsoner af 'Borgen' gjorde flere af skuespillerne kendte i hele verden. Nu er DR-serien kommet på Netflix, og så oplever flere af 'Borgen'-stjernerne hypen på ny.

»Jeg kan helt specifik se, at de er gået all in på 'Borgen' i Sydamerika,« fortæller Birgitte Hjort Sørensen, der i 'Borgen' spiller journalisten Katrine Fønsmark.

»Jeg har fået så mange argentinske og chilenske fans på Instagram,« fortæller hun videre og tilføjer, at hun for nylig blev interviewet af en journalist fra Argentina, der gerne ville høre fra hende, netop fordi så mange var begyndt at følge med.

Hun har også prøvet at blive stoppet en aften i London på en undergrundsstation, da hun var på vej hjem fra en teaterforestilling.

Lisbeth Wulff, Birgitte Hjort Sørensen og Søren Malling. Foto: Philip Davali

»Han var israelsk. Han sagde, 'du ligner en dansk skuespiller', og jeg tænkte først, at han nok bare forsøgte at bage på mig. Men så havde han for nylig set 'Borgen' og ville fortælle, at han syntes, det var super godt,« fortæller Birgitte Hjort Sørensen, der har ét fanmøde, der trumfer de andre.

I 2016 medvirkede hun i den amerikanske tv-serie 'Vinyl', der havde filminstruktør Martin Scorsese og The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger som producere.

En dag kom Mick Jagger forbi under optagelserne, og Birgitte Hjort Sørensen, der aldrig havde drømt om, at han vidste, hvem hun var, fik pludselig noget af en overraskelse.

»Man kunne mærke, at stemningen skiftede. At der var fuld fokus på, at Mick Jagger var der,« husker hun tilbage.

Martin Scorsese og Mick Jagger. Foto: FABRIZIO BENSCH

»Jeg bildte mig ikke ind, at han anede, hvem jeg var, men så stødte jeg ind i ham ved frokostbuffeten, hvor han sagde: 'Undskyld jeg aldrig rigtig har fået hilst på dig, men jeg er virkelig glad for 'Borgen',« fortæller hun videre og smiler:

»Det er en fan, man godt gider at have.«

Skuespiller Lisbeth Wulff, der i 'Borgen' spiller Katrine Fønsmarks journalistkollega Pia Munk, kan ikke prale med en tilsvarende Mick Jagger-historie, men har til gengæld en dedikeret fan i Australien, der klæder sig på samme måde som hendes 'Borgen'-karakter.

»Hun skrev blandt andet til mig for nylig, at hun havde købt de samme briller som Pia Munk,« fortæller Lisbeth Wulff og tilføjer:

»Jeg har også stået i en lufthavn i Belgien, hvor jeg pludselig blev spurgt af en mand: 'How is life Pia?' Jeg var flad af grin.«

Det mærkeligste sted, hun er blevet mødt af 'Borgen'-fans, var dog da hun for en håndfuld år siden deltog i en demonstration i Paris efter terrorangrebet på satireavisen Charlie Hebdo.

»Der gik man jo helt seriøs rundt, og så kom der to unger hen og råbte 'Pia Munk'. Jeg gik med min far, og han blev så stolt. Min rolle i 'Borgen' er jo bare lille bitte,« fortæller hun og tilføjer, at hun ligesom Birgitte Hjort Sørensen for tiden kan mærke den sydamerikanske interesse via fans fra Chile, der skriver til hende på Instagram.

Søren Malling, der i 'Borgen' spiller journalist Torben Friis, fortæller kort, at han i starten kunne blive overrasket over at blive genkendt hos den lokale købmand, når han eksempelvis var på sommerferie i Italien. Men i dag tager han det mere afslappet.

»Hvis jeg skal være lidt kæk, så er der stort set ikke et eneste sted, hvor jeg ikke er blevet mødt med det.«