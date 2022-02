Har du lagt mærke til, at Birgitte Nyborgs søn, Magnus, i den aktuelle sæson fire af 'Borgen' bliver spillet af en ny skuespiller?

I de første tre sæsoner blev rollen spillet af Emil Poulsen, men han er nu blevet skiftet ud med den jævnaldrende Lucas Tønnesen på 21 år, der for nogle år siden kom i 'Borgen'-forfatter Adam Prices søgelys netop på grund af sine fysiske ligheder med den 'originale' Magnus.

»Jeg tænkte, det er da utroligt så meget, han ligner. Han er en vildt dejlig skuespiller, og han har den rigtige alder, så det var dejligt, at det kunne lade sig gøre,« fortæller Adam Price, der helt tilfældigt spottede Lucas Tønnesen en gang, de var på samme fly og tænkte, at han var perfekt som en ny 'voksen Magnus'.

»Jeg ville her i den nye sæson gerne eksponere relationen mellem Birgitte Nyborg og hendes søn, og derfor var vi meget klar på, at vi skulle have en rigtig skuespiller til at besætte rollen,« tilføjer Adam Price om udskiftningen af Magnus-karakteren.

Lucas Tønnesen som Magnus i den nye sæson af 'Borgen'. Foto: DR Vis mere Lucas Tønnesen som Magnus i den nye sæson af 'Borgen'. Foto: DR

Og så afslører Lucas Tønnesen et pudsigt sammenfald med den 'originale' Magnus.

»Emil gik i min parallelklasse fra 1-3 klasse på Bülowskolen på Frederiksberg. Vi lignede også hinanden som små og havde de samme krøller. Jeg kan godt huske, at han lavede 'Borgen' dengang, så det er på en måde en stafet, vi har kørende og jeg er meget glad for at have fået lov til at tage over,« fortæller han.

Lucas Tønnesen har blandt andet skuespillererfaring fra den danske Netflix-serie 'The Rain', der har gået sin sejrsgang rundt omkring i verden.

Alligevel var det en særlig udfordring at overtage Magnus-rollen fra en anden skuespiller.

Den originale Magnus, Emil Poulsen, spillede i de tre første sæsoner Birgitte Nyborgs søn, Magnus. Foto: Mike Kollöffel/DR Vis mere Den originale Magnus, Emil Poulsen, spillede i de tre første sæsoner Birgitte Nyborgs søn, Magnus. Foto: Mike Kollöffel/DR

»Det havde jeg aldrig prøvet før, så det har jeg følt som et pres. Især det med mor og søn-forholdet, som er vigtigt for serien.«

Emil Poulsen har siden sin medvirken i tredje sæson af 'Borgen' ikke medvirket i hverken film eller tv-serier, og Lucas Tønnesen har da heller ikke haft kontakt med ham i mange år.

»Jeg ved, at han vist laver noget marketing for Astralis (Det professionelle danske Counter-strike-hold, red.). Jeg burde tage fat i ham. Det ville være fedt at catche op,« lyder det fra Lucas Tønnesen.

Lucas Tønnesen er gæst i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'. Lyt med HER.