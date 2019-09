Kokken Umut Sakarya og hans professionelle dansepartner Jenna Bagge måtte lide den tort at få bundkarakteren 1 af samtlige fire dommere i årets første afsnit af 'Vild med dans'.

Heldigvis for dem skulle ingen sendes hjem i første program, men det sløje resultat placerer dem blandt favoritterne til at ryge ud denne fredag aften.

Kun én nydanser er ifølge bookmakeren Danske Spil mere i fare for at ryge ud, og det er sangeren Anne Dorthe Michelsen, der danser sammen med Marc Christensen.

'Umut og Jenna fik kun 1 point hver af dommerne sidste gang, så medmindre der er sket rigtig meget med kokkens danseevner, er der gode chancer for, de ryger i omdans,« siger Mathias Reimer Larsen, som er oddssætter hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

'Men Umut har muligvis større publikumsappel end Anne Dorte Michelsen. Hun virker lidt genert og stille, mens Umut nok har en større yngre fanbase og kommer godt ud til publikum. Spørgsmålet er, om Umuts fans husker at stemme. Hvis de to par ryger i omdans, bliver det i al fald rigtig tæt,' siger oddssætteren, som har Umut som en svag favorit til at overleve fredagens dans.

Modellen Oscar Bjerrehuus, søn af Oliver Bjerrehuus, er bookmakerens tredjefavorit til at ryge ud sammen med danseren Asta Björk.

'Parret havde ikke en særlig god debut, og Oscar viste ikke de helt store danseevner på aftenen. Samtidig er han ikke så kendt som hverken Anne Dorte Michelsen eller Umut Sakarya, så hvis jeg skulle udnævne et wildcard til at ryge, så måtte det være dem,' siger Mathias Reimer Larsen.

I den anden ende af skalaen har mandeparret Jakob Fauerby og Silas Holst overtaget favoritværdigheden til at vinde 'Vild med dans' fra Neel Rønholt og hendes partner Michael Olesen.

'De to herrer leverede bare. De fik ros for deres nyskabende koreografi af dommerne, hvilket var fuldt fortjent, for de danser rigtig godt sammen. Samtidig vurderer vi, at mange seere gerne vil beholde dem i programmet, så de ligner på alle måder et par, der kan gå hele vejen,' siger Mathias Reimer fra Danske Spil.

'På den baggrund har de overtaget favoritværdigheden fra Neel Rønholt og Michael Olsen. Så nu får man odds 3,75 på Jakob Fauerby som vinder og odds 4,25 på Neel Rønholt. Men de to par ligger tæt, så det bliver spændende at se flere danse de kommende fredage,' siger han.

Noget, som muligvis kan flytte Jakob Fauerbys fokus fra dansen, og give Neel Rønholt en fordel, er, at skuespilleren skal være regnbuefar med manden Anders og deres fælles veninde Rebecca Sølvsteen inden længe.

»Det bliver en pige om en lille måneds tid, og det er fantastisk. Vi glæder os helt vildt,« fortæller 42-årige Jakob Fauerby til B.T.

