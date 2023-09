Dén havde Martin ikke set komme.

I torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' sidder parret og taler om, hvordan det er at bo sammen, hvordan det kan blive billigere at være to, og her løfter Pernille sløret for noget, der i den grad overrasker Martin.

»Jeg kommer aldrig til at bo sammen med en mand igen,« lyder det kontant fra psykoterapeuten, der i samtalen med sin ægtefælle ikke lægger skjul på, at hun bestemt ikke ser sig selv i et traditionelt ægteskab.

Til B.T. fortæller Martin Brodersen, at det da kom som noget af en bombe, at hans match ikke ønskede det samme som ham selv.

»I første omgang tænker jeg, at jeg egentlig ikke kan se mig selv fortsætte relationen, og jeg var da chokeret over, at jeg er blevet matchet med én, der ikke har det ønske, når jeg har sagt til produktionen og eksperterne, at jeg ønsker en partner, jeg kan bo med.«

Martin Brodersen vælger dog at fortsætte, selvom han forholder sig uforstående over for Pernilles idé om et ægteskab, hvor man ikke bor sammen.

»Jeg måtte have en forklaring. Men selvom hun siger, at det er det nye – ikke at bo sammen – så kan jeg ikke lige se det for mig. For mig er det jo bare naturligt, at man bor sammen.«

Og det er ikke bare dig, der er for umoderne til at se, at man kan have et forhold på den måde?

»Jeg synes bestemt ikke, at jeg er umoderne. Når man er gift, så bor man sammen, og det havde jeg også sagt, at jeg ønskede.«

Parret er ikke helt enige om, hvordan et parforhold skal se ud. Foto: DR Vis mere Parret er ikke helt enige om, hvordan et parforhold skal se ud. Foto: DR

Martin Brodersen har tidligere udtalt, at han har været utilfreds med den måde, han blev fremstillet på i programmet – specielt at han snakkede mere end han lyttede – men torsdagens afsnit, er han tilfreds med.

»Jeg synes, at fremgår, at jeg gennem hele forløbet har føjet og fulgt Pernille i det, hun har ønsket. Også måden vi bor på. Jeg er fint tilfreds med afsnittet. Jeg taber ikke sutten.«

Han er dog stadig træt af misforståelser omkring sin person, som han føler bliver italesat efter hvert afsnit.

»Vi ser, at de andre par har det sjovt og laver noget sammen. Sådan er det ikke med os. Det, der har været vist indtil videre ud over brylluppet, har været meget i øst og vest. Jo, vi ser en parmiddag. Og så skal jeg have fortalt, at jeg kun vil have en partner til at tage med til middag. Det er ikke rigtigt.«

DR har tidligere besvaret kritikken fra Martin til B.T.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis Martin ikke er enig i de prioriteter, vi har lavet. Men jeg kan blankt afvise, at vi hvert år, eller i år, går efter at fremstille et eller flere par dramatisk. Det har vi ingen interesse i,« fortalte redaktør Anna Askov.

»Vi gør hvert år et stort arbejde for at sikre, at de medvirkende og deres forløb bliver portrætteret så nuanceret som muligt, men vi skal klippe over 800 timers råbånd ned til de otte timer. Derfor er vi nødt til at prioritere i materialet.«

Du kan se 'Gift ved første blik' på DR1.