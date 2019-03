Lørdag bliver Bodil-prisen uddelt i Stærekassen. Øverst i artiklen kan du se hele showet live.

Skuespiller Iben Hjejle og tv-vært Signe Lindkvist er værter på prisuddelingen, hvor filmårets dygtigste aktører indenfor både dansk og international film skal hyldes.

Boldilprisen er Danmarks ældste filmpris og blev uddelt første gang den 29. april 1948.

Prisen er opkaldt efter de to danske skuespillere Bodil Ipsen og Bodil Kjer. De er begge uddannet på Det Kongelige Teater og er i dag ikke iblandt os længere. Den gives af Danske Filmkritikere.

Herunder kan du se de nominerede til Bodilprisen 2019:

Bedste danske film

Den skyldige (Gustav Möller)

Den tid på året (Paprika Steen)

Ditte & Louise (Niclas Bendixen)

Holiday (Isabella Eklöf)

Ternet Ninja (Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen)

Bedste kvindelige hovedrolle

Ditte Hansen (Ditte & Louise)

Louise Mieritz (Ditte & Louise)

Paprika Steen (Den tid på året)

Victoria Carmen Sonne (Holiday)

Bedste mandlige hovedrolle

Anders Matthesen (Ternet Ninja)

Ardalan Esmaili (Charmøren)

Jakob Cedergren (Den skyldige)

Matt Dillon (The House That Jack Built)

Rasmus Bjerg (Så længe jeg lever)

Bedste kvindelige birolle

Karen-Lise Mynster (Den tid på året)

Katrine Greis-Rosenthal (Lykke-Per)

Lotte Andersen (Ditte & Louise)

Sofie Gråbøl (Den tid på året)

Soho Rezanejad (Charmøren)

Bedste mandlige birolle

Anders W. Berthelsen (Ditte & Louise)

Adam Brix (Ditte & Louise)

Jacob Lohmann (Den tid på året)

Lai Yde Holgaard (Holiday)

Lars Brygmann (Den tid på året)

Bedste ikke-amerikanske film

Burning (Lee Chang-dong)

Call Me By Your Name (Luca Guadagnino)

Grænse (Ali Abbasi)

Roma (Alfonso Cuarón)

Shoplifters (Hirokazu Koreeda)

Bedste amerikanske film

A Star Is Born (Bradley Cooper)

Florida Project (Sean S. Baker)

Lady Bird (Greta Gerwig)

The Shape of Water (Guillermo del Toro)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh)

Bedste dokumentarfilm

Bobbi Jene (Elvira Lind)

Fanget i de fries land (Camilla Magid)

Hjertelandet (Janus Metz & Sine Plambech)

Olegs krig – en barndom i krigens skygge (Simon Lereng Wilmont)

Skjold & Isabel (Emil Næsby Hansen)

Blockbuster Talentprisen

Elvira Lind, dokumentarinstruktør (Bobbi Jene)

Gustav Möller, instruktør (Den skyldige)

Isabella Eklöf, instruktør (Holiday)

Josephine Farsø, scenograf (Christian IV – den sidste rejse & Holiday)

Sofie Marie Kristensen, klipper (Brakland)

Ud over de ovenstående kategorier, vil prisen for bedste manuskript, bedste fotograf, æres-Bodilen, sær-Bodilen og Henning Bahs-prisen, som går til en scenograf, bluve uddelt.