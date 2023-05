Tre gange har hun haft døden lige i haserne, set den i øjnene. Og snydt den. Men det har kun gjort hende stærkere. Mere afklaret. Også om den. Døden. Så afklaret, at hun ved, hvad der skal stå på hendes gravsten.

»Det er nogle gode rammende ord. Og så er det billigt, for det er kun fire ord,« siger Bodil Jørgensen om sit valg.

Nemlig ordene ‘Frygt ikke, tro kun’.

Det er i TV 2 Charlie portrættet ‘Bodil Jørgensen – man ved aldrig med i morgen’ at den populære skuespiller afslører, hvad hendes sidste ord bliver.

Ord, som hun husker fra sin fars dødsannonce og som er rammende. For hende og hvordan hun tre gange har tacklet at være tæt på at dø.

Første gang var hun blot 27 år gammel. På vej til København fra Odense, da intercitytoget kort før Sorø station pludselig kørte af sporet.

»Jeg var bange. Jeg nåede at sige farvel i mine tanker til det hele. Nåede en masse ting i de sekunder, det varede, og så bum. Så blev der dødstille. Indtil man hørte, at nogen skreg og løb ind i skoven,« som 62-årige Bodil Jørgensen tidligere har fortalt til B.T. om dét, der er en af de værste togkatastrofer i dansk historie.

Otte mennesker mistede livet. 72 kom alvorligt til skade.

»Det, der plagede mig allermest bagefter, var den 50/50-ordning. Hvorfor skulle de dø? Et ungt kærestepar på 19 år, hvorfor? Og hvorfor skulle jeg leve?« sagde hun videre i interviewet.

Anden nærdødsoplevelse var i 2012, hvor en 500 kilo tung scenevæg væltede under prøverne på Det Kongelige Teater.

Hvor hendes kollega Søren Sætter-Lassen blev ramt af den, mens hun selv i sidste sekund nåede at komme væk, så kun skørtet af hendes kjole blev fanget under væggen.

Bodil Jørgensen fotograferet kort efter, at hun i 2014 var blevet udskrevet fra hospitalet efter den voldsomme ulykke, som nær havde kostet hende livet. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Bodil Jørgensen fotograferet kort efter, at hun i 2014 var blevet udskrevet fra hospitalet efter den voldsomme ulykke, som nær havde kostet hende livet. Foto: Christian Liliendahl

Og sidst – men ikke mindst – den voldsomme ulykke, hun var udsat for to år senere under optagelserne til en ‘Far til fire’-film. Hvor en løbsk traktor kørte hende over. Helt bogstaveligt.

Næsten hver en knogle i Bodil Jørgensens spinkle krop blev knust. Lungerne klappede sammen. Nyrer og lever var beskadigede.

Fem dage lå hun i respirator. Svævede – helt bogstaveligt – mellem liv og død. Svævede over sin egen krop, så sin knuste familie stå ved hospitalssengen. Hørte sin mand sige: ‘Nu er hun død’.

Men Bodil Jørgensen overlevede. Igen.

»Livet er jo forunderligt. Det tænker vi jo ikke så tit på, men det blev jeg da mindet om,« sagde hun dengang til B.T.

Dét, der hver gang har båret Bodil Jørgensen gennem de stærkt traumatiske oplevelser, er hendes usvigelige tro på Gud. I hvis hænder hun gerne lægger sit liv. Og sin død.

»Jeg er simpelthen ikke bange for at dø. Jeg er bange for at forlade dem, der endnu ikke kan undvære, at jeg er der. Som min datter. Men at vi skal dø, er et grundvilkår, fra vi bliver født.«

'Bodil Jørgensen – Man ved aldrig med i morgen' sendes mandag aften på TV 2 Charlie og kan derudover ses på TV 2 Play